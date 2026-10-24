Si tenés cáscaras de limón, guardalas: mezcladas con bicarbonato podés lograr un limpiador casero

Las cáscaras de limón suelen terminar en la basura luego de usar la fruta, pero pueden tener una segunda vida útil en la limpieza del hogar si se mezcla con bicarbonato de sodio .

Al combinar ambos ingredientes, se logra una solución limpiadora que se puede aprovechar en distintas superficies de la casa, pero siempre usándolo con precaución y comprobando que no las dañe.

Esta preparación es útil para una limpieza suave en superficies resistentes, como algunas zonas de la pileta de la cocina. El bicarbonato aporta una acción ligeramente abrasiva , mientras que la cáscara de limón deja un aroma fresco y agradable .

Puede ayudar a desprender suciedad superficial, siempre que la superficie tolere este tipo de limpieza. Sin embargo, no reemplaza a los productos específicos para eliminar grasa difícil, sarro o microorganismos.

Antes de usarla, es fundamental tener en cuenta algunas precauciones:

Preparar solo la cantidad necesaria y usarla en el momento es clave para aprovechar el poder de las cáscaras frescas y evitar que se deterioren.

Fuente: TN