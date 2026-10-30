Se hicieron pasar por operarios eléctricos, engañaron a una mujer de 89 años y le robaron la jubilación en San Martín

Dos hombres que se presentaron como operarios de una empresa eléctrica ingresaron a la casa de una jubilada de 89 años y le robaron $700.000 en la localidad de Villa Ballester, partido de San Martín. Los delincuentes circulaban en una camioneta ploteada con insignias de la firma y uno de ellos llevaba ropa con el logo.

La víctima se llama Herminda y vive sobre la calle Córdoba al 4300. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que regresó a su domicilio con el changuito de las compras. Poco después, uno de los ladrones se acercó hasta la puerta y le explicó que debía revisar una supuesta falla en el suministro eléctrico . La mujer permitió que ingresaran.

En declaraciones a TN , Herminda contó más detalles. Comentó que el primero de los hombres le dijo que había una “pérdida grande de luz” en la cuadra . “Me preguntó si cuando prendía la tele se apagaba. Fue a la heladera, después rompió donde había enchufe, todo eso me lo desarmaron todo”, relató.

La jubilada reconoció que no advirtió el engaño a tiempo. “No me di cuenta de, antes de abrirle, decirles a las chicas que me acompañaran”, dijo, en referencia a las mujeres que se encontraban en el gimnasio ubicado junto a su vivienda.

Durante la falsa revisión, uno de los hombres desconectó la heladera. Después, mientras simulaba revisar las instalaciones, obtuvo la llave de la puerta del comedor, entró a una habitación y dio aviso a su cómplice para que ingresara al domicilio.

Herminda comenzó a sospechar. “Yo tengo una habitación donde guardo cosas de mi hijo, en un momento rompió la cerradura. Le digo: ‘¿A qué quiere entrar si ahí hay cosas de depósito de mi hijo?’”, recordó.

Los asaltantes recorrieron así distintos sectores de la casa hasta encontrar los ahorros de la víctima: $700.000, el dinero de su jubilación . A la mujer también intentaron quitarle los aros. “Le dije: ‘Esos son fantasía, no son de oro’”, señaló ella, quien afortunadamente no sufrió lesiones.

Antes de retirarse, los falsos operarios intentaron prolongar el engaño. Uno le indicó a Herminda que debía firmar una boleta y comprar un difusor. Ella respondió que no tenía dinero para pagarlo. “Entonces me dicen ‘voy y vengo’ . Como no venían, al rato voy al gimnasio de al lado a decir que me habían robado”, relató.

Fuentes policiales confirmaron que los autores escaparon y que, hasta el momento, no fueron detenidos. La investigación busca establecer su identidad a partir de los registros de las cámaras de seguridad.

“Dios los va a castigar, eso no se hace a una persona mayor”, advirtió Herminda, quien lamentó la pérdida, aunque destacó que había alcanzado a pagar una de sus cuentas antes del asalto: “Menos mal que ya había pagado el gas” .

Fuente: Infobae