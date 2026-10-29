Se expande el grupo de medios de un gremialista K y se puede llevar a Canal 9 los principales programas de América TV

Víctor Santa María expande su multimedio. El Grupo Octubre anunció la compra de Mandarina Contenidos , la productora fundada por Mariano Chihade, en una operación que incluye también Bondi, el canal de streaming que la empresa lanzó en 2024 y que tiene entre sus principales figuras al periodista Ángel de Brito.

"La incorporación representa un nuevo paso en la estrategia de diversificación de Grupo Octubre, que continúa apostando a la producción de contenidos nacionales, el desarrollo de la industria audiovisual argentina y la evolución de los medios de comunicación", sostuvo la compañía del gremio de encargados de edificios SUTERH en el comunicado con el que anunció la operación.

La compra incluye además un cambio en la conducción de uno de los principales medios del grupo. Chihade deja la dirección de Mandarina para asumir como director ejecutivo integral de Canal 9 , la emisora que pertenece al Grupo Octubre.

De esta manera, Santa María incorpora una productora con 21 años de trayectoria y pone al frente de Canal 9 a un ejecutivo con experiencia en televisión abierta, producción de contenidos y streaming, que quizás tenga que articular con la coordinadora de Medios del Grupo Octubre, Gisela Marziotta, exdiputada de Unión por la Patria y dirigente kirchnerista que impulsa actividades bajo el slogan "Cristina Libre".

Mandarina produce actualmente cuatro programas de América TV: LAM , que conduce Ángel de Brito ; El diario de Mariana , con Mariana Fabbiani, esposa de Chihade; Sálvese quien pueda (SQP), con Yanina Latorre , y BTV, con Beto Casella , entre otros contenidos. La eventual salida de alguno de estos programas hacia Canal 9 podría modificar la competencia por la audiencia entre ambos canales, aunque por ahora no se anunciaron cambios y los contratos vigentes llegan hasta fin de año.

Chihade fundó Mandarina en 2005, después de trabajar en Promofilm y Endemol Argentina y de desempeñarse como director de Contenidos y Programación de América TV.

En mayo de 2024, la productora lanzó Bondi, su apuesta al negocio del streaming, con figuras del espectáculo y el periodismo. Entre sus principales propuestas está Ángel responde , con De Brito , además de otros ciclos de actualidad y entretenimiento, como El Ejército de la Mañana , con Pepe Ochoa, Fefe Bongiorno y Santiago Riva Roy ; La Linterna, con Laura Ubfal ; y Story Time , con Nazarena Vélez.

La incorporación de Bondi le permite al Grupo Octubre sumar un canal de streaming a su estructura de medios tradicionales.

La compra de Mandarina puede tener consecuencias sobre la competencia entre los canales de televisión abierta, ya que algunos de los programas más vistos de América TV son producidos por Mandarina.

Es que América y Canal 9 disputan el tercer puesto en las mediciones de audiencia, detrás de Telefe y El Trece (de Grupo Clarín ). Los programas LAM, El diario de Mariana y SQP suelen ubicarse entre los ciclos de mayor audiencia de América y compiten con la programación de Canal 9.

Los programas de Mandarina seguirán en América hasta fin de año, ya que los conductores y equipos tienen contratos ahí hasta el 31 de diciembre. Todavía no se anunció una decisión sobre su continuidad a partir de 2027.

Pero la nueva situación empresaria abre un interrogante. Si alguno de esos programas pasa a Canal 9, la emisora del Grupo Octubre, que lidera Santa María, podría reforzar su programación con contenidos que ya tienen audiencia y figuras reconocidas. Al mismo tiempo, América debería reorganizar una grilla en la que esos ciclos ocupan espacios centrales.

El caso de Beto Casella tiene una particularidad . Aunque Mandarina produce BTV, el conductor tiene contrato con América para 2027. Por eso, una eventual mudanza de otros programas no implica automáticamente que su ciclo vaya a seguir el mismo camino, ya que además estuvo durante 20 años en Canal 9, hasta fines del año pasado, cuando se fue de ahí en medio de un conflicto con sus autoridades.

La definición de la programación del próximo año será clave para conocer el alcance de la operación. Por ahora, el cambio confirmado es empresarial, aunque la llegada de Chihade a Canal 9 y la incorporación de Mandarina al Grupo Octubre modifican el escenario de negociación y de audiencia potencial de los canales.

Víctor Santa María es uno de los dirigentes kirchneristas que más inversiones hizo en medios periodísticos y empresas publicitarias en los últimos 10 años, con eje en Canal 9, el diario Página/12, el canal de noticias Ar/12 y las radios AM 750, Continental, Los 40, Mucha Radio, Blackie y FM Aspen , entre otras.

Santa María construyó en los últimos 10 años uno de los mayores multimedios del país. Es uno de los dirigentes más importantes en el peronismo de la ciudad de Buenos Aires y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) , cuya fundación Grupo Octubre es la dueña de los medios de comunicación, que maneja Santa María . Además es dirigente de la CGT y presidente del Club Sportivo Barracas.

En 2016 el grupo empresario encabezado por Santa María compró el diario Página/12. Luego adquirió el 90% de Canal 9 y FM Aspen, en noviembre de 2020, en más de 50 millones de dólares, incluido el valioso terreno de 17.000 metros cuadrados donde están ambos medios y el canal de noticias IP, que lanzó el 17 de octubre de 2020, para celebrar el Día de la Lealtad Peronista.

A fines de 2021, creó una agencia de noticias llamada GO Noticias y la productora de contenidos publicitarios GO Lab, bajo la conducción de Mario Pergolini. Ese año compró la empresa de publicidad en colectivos VPM. En 2022 siguió la expansión con la adquisición de Girola, para publicidad en vía pública . En 2024 se asoció con la FM Vorterix, de Pergolini. En febrero de 2025, compró Radio Continental y su FM "Los 40 Principales". Y a fines del año pasado relanzó el canal de noticias IP y le cambió el nombre, que pasó a denominarse Argentina/12 (Ar/12), para lograr una mayor sinergia con Página/12 y el resto de medios del Grupo Octubre.

Durante varios años Santa María presidió el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires (2014-2021), luego pasó a presidir el Congreso del PJ porteño y es uno de los principales dirigentes del peronismo, desde su agrupación Peronismo x la Ciudad, dentro del sector que impulsa la candidatura presidencial de Cristina Kirchner, pese a que legalmente no puede presentarse en las próximas elecciones.

Para promover esa candidatura presidencial, este año Santa María cruzó la General Paz y lanzó su corriente interna Peronismo por la Provincia de Buenos Aires, con actividades en diferentes localidades , con el slogan "Cristina Libre" . Una de las dirigentes que lo acompaña en esta iniciativa partidaria es la dirigente kirchnerista Gisela Marziotta, exdiputada de Unión por la Patria y actual coordinadora de Medios del Grupo Octubre.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín