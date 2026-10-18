Se cayó por la escalera de una cafetería, sufrió una fractura y deberán pagarle más de $28 millones

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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la responsabilidad de dos empresas por la caída de una mujer en la escalera de un café del barrio porteño de Belgrano y elevó la indemnización a $28,1 millones, más intereses y costas. El tribunal consideró que el establecimiento presentaba deficiencias de seguridad que contribuyeron al accidente.

El hecho ocurrió el 19 de febrero de 2023, cuando la mujer tenía 55 años. Según su relato, se dirigía al baño mientras su esposo pagaba la cuenta y siguió un cartel que indicaba la ubicación de los sanitarios. Sin embargo, en el recorrido encontró obstáculos que le habrían impedido advertir la presencia de una escalera hacia el subsuelo.

La demandante sostuvo que había sillas plegables apiladas en un sector del pasillo y una puerta entreabierta en el otro. También afirmó que la falta de un pasamanos le impidió sujetarse cuando perdió el equilibrio y cayó por los escalones.

Las fallas de seguridad que detectaron los inspectores

Durante las actuaciones posteriores al accidente, la Dirección General de Fiscalización y Control de la Ciudad de Buenos Aires constató irregularidades en el sector. Entre ellas, la falta de un cerramiento entre la escalera y el sanitario, la ausencia de uno de los pasamanos previstos en los planos de habilitación y la falta de señalización reglamentaria en determinados escalones.

Estas deficiencias también fueron examinadas por un perito arquitecto durante el juicio. Con esos elementos, la Justicia consideró acreditado que las condiciones de la instalación tuvieron relación con la caída.

En primera instancia, las empresas fueron condenadas a pagar $20,6 millones, más intereses y costas. Sin embargo, las demandadas y sus aseguradoras apelaron la decisión y cuestionaron tanto la responsabilidad atribuida como los montos indemnizatorios.

La Sala H de la Cámara Civil rechazó los principales planteos y sostuvo que las empresas debían garantizar la seguridad de las personas expuestas a los servicios que ofrecen, de acuerdo con las normas de defensa del consumidor.

La fractura y las secuelas de la caída

El informe médico determinó que la mujer sufrió una fractura de calcáneo derecho, el hueso que forma parte del talón, con múltiples trazos y compromiso articular. La lesión requirió una operación en la que le colocaron una placa y tornillos, seguida de una recuperación de aproximadamente siete meses.

El perito estableció una incapacidad física parcial y permanente del 30%, que incluyó las secuelas de la fractura, una cicatriz quirúrgica y alteraciones en la sensibilidad del pie.

Al revisar la indemnización, los jueces consideraron insuficientes los $12,5 millones reconocidos inicialmente por incapacidad sobreviniente y elevaron ese rubro a $18 millones. También aumentaron de $3 millones a $10 millones la compensación por las consecuencias no patrimoniales, vinculadas con los dolores, el sufrimiento y las alteraciones en la vida cotidiana.

Además, confirmaron los $100.000 por gastos médicos futuros, debido a la necesidad de realizar consultas posteriores con el cirujano.

Qué otros reclamos resolvió la Cámara

El tribunal mantuvo el rechazo de los pedidos por daño psicológico, tratamiento psicológico, pérdida de chance y daño punitivo. En el caso de las secuelas psicológicas, la pericia no encontró una patología atribuible al accidente.

La Cámara también declaró nula una cláusula de franquicia de una de las pólizas, al considerar que resultaba abusiva en las circunstancias del caso y podía perjudicar el derecho de la víctima a recibir la indemnización.

La condena quedó fijada en $28,1 millones, integrada por los $18 millones por incapacidad física, $10 millones por consecuencias no patrimoniales y $100.000 por gastos médicos futuros, a lo que se suman los intereses y las costas correspondientes.