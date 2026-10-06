Se aproxima un nuevo ingreso de aire frío desde el sur que provocará en 48 horas un marcado contraste térmico, lluvias abundantes y registros de agua de hasta 100 mm: las zonas afectadas

Un nuevo ingreso de aire frío desde el sur modificará las condiciones del tiempo en la Argentina y acentuará las diferencias entre las distintas regiones. Durante las próximas 48 horas, el centro y sur del territorio tendrán temperaturas inferiores a las habituales para esta época, mientras que el norte conservará un ambiente más cálido y húmedo.

El contraste será especialmente marcado el miércoles 7 de octubre , cuando el avance de la masa de aire frío se refleje en buena parte de la región Pampeana y Cuyo. Al mismo tiempo, las precipitaciones continuarán concentrándose sobre el norte y noreste, con una distribución irregular que también alcanzará sectores del centro del país.

Los registros de agua previstos presentan diferencias importantes según la zona. En sectores del noreste podrían alcanzar o superar los 100 milímetros , e incluso llegar a unos 160 milímetros en Posadas. Estos valores corresponden a los acumulados proyectados hasta el sábado 10 de octubre , no exclusivamente a las próximas 48 horas.

Según Meteored , las proyecciones del modelo ECMWF anticipan para el miércoles una configuración térmica muy contrastada: mientras el centro y sur tendrán temperaturas varios grados por debajo de lo normal, el norte mantendrá valores superiores al promedio de esta etapa de la primavera.

Las diferencias más pronunciadas respecto de los registros habituales aparecerán en sectores de San Luis, La Pampa, Córdoba y el oeste de la región Pampeana . Allí se prevén anomalías negativas de entre 5°C y 7°C . Esto significa que las temperaturas podrían ubicarse entre cinco y siete grados por debajo de lo esperado para la época, y no que necesariamente se registrarán valores bajo cero.

En otras áreas del centro argentino también se anticipan condiciones más frías de lo habitual. El ingreso de aire desde el sur será, por lo tanto, uno de los principales factores que definirán el tiempo durante el miércoles.

Hacia el norte, el panorama será diferente. Las anomalías positivas podrían alcanzar entre 5°C y 9°C en sectores del norte argentino y países vecinos , lo que dejará una marcada diferencia entre las masas de aire.

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Las precipitaciones previstas hasta el sábado tendrán su mayor concentración en el noreste argentino (NEA) . En algunos sectores, los acumulados podrían acercarse o superar los 100 milímetros , aunque las cantidades variarán de una localidad a otra.

Posadas aparece con una proyección de alrededor de 160 milímetros , el registro más elevado entre las ciudades mencionadas en el pronóstico. Para Formosa se estiman unos 80 milímetros , mientras que en Resistencia el acumulado previsto se ubica cerca de los 70 milímetros .

Las lluvias también se extenderán hacia sectores de Córdoba, San Luis y el norte de la región Pampeana . En San Luis podrían alcanzar los 60 milímetros , mientras que Tucumán presenta valores cercanos a los 50 milímetros . En La Pampa , la estimación ronda los 40 milímetros .

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La combinación de lluvias y diferencias térmicas plantea un escenario de atención para la actividad agropecuaria . En el norte, las precipitaciones pueden contribuir a recomponer las reservas de humedad del suelo, aunque los mayores registros también elevan el riesgo de excesos puntuales, anegamientos y dificultades para realizar las labores .

En el centro del país, el principal factor a seguir será la evolución de las temperaturas mínimas . El descenso térmico puede tener impacto sobre los cultivos que atraviesan etapas tempranas de desarrollo o períodos sensibles al frío.

Fuente: La Nación