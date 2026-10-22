Se acerca la tormenta al AMBA: el Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla para la tarde y la noche de hoy

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una tarde y una noche inestables para este jueves 22 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Después de una mañana sin lluvias significativas, se espera que las precipitaciones comiencen a ganar probabilidad durante la tarde , con chaparrones y posibles tormentas hacia el final del día.

El organismo también emitió una alerta amarilla por tormentas para la Ciudad, con posibilidad de lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico actualizado, las primeras precipitaciones podrían llegar durante la tarde . Hacia la noche se espera que continúe la inestabilidad, con nuevos chaparrones.

La probabilidad de lluvia se ubicará entre el 40% y el 70% durante la tarde y la noche , según la franja horaria. La temperatura rondará los 19°C durante la tarde y descenderá hacia los 17°C durante la noche.

En cuanto al viento , se esperan velocidades moderadas, aunque las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas intensas. Por eso, se recomienda seguir las actualizaciones oficiales del SMN durante el resto de la jornada.

El SMN prevé temperaturas más bajas durante el fin de semana y probabilidad de precipitaciones, aunque las condiciones variarán según el día y la franja horaria.

Fuente: TN