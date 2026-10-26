¿Se acabó el sueño del outsider para 2027? Las últimas encuestas les dan mal a los tres más famosos

En la previa de las elecciones de 2023 , la demanda de la gente de un cambio drástico y profundo luego del fracaso del cuarto gobierno kirchnerista anticipó de algún modo la llegada de Javier Milei . Pero era tan disruptivo el personaje que su triunfo igual sorprendió.

Ahora , a un año de la presidencial 2027, las encuestas muestran que el reclamo de caras nuevas se mantiene vigente. Pero cuando esos mismos sondeos ofrecen variantes de otros outsiders para reemplazar al outsider original, los nombres no prenden .

Clarín accedió en las últimas semanas a cuatro estudios que evaluaron a los tres dirigentes de afuera de la política que más avanzaron (o dejaron que avanzaran por ellos) con una candidatura. Y les fue mal: al pastor influencer Dante Gebel , al banquero Jorge Brito y al empresario de medios Daniel Hadad .

Los relevamientos, todos nacionales, son de las consultoras Zuban Córdoba y RDT , de la Facultad de Psicología de la UBA y de la Universidad de San Andrés (Udesa). Evaluaron las imágenes y el potencial electoral de las tres figuras. En casi todos los rubros quedaron aplazados.

Con matices, el primer problema que tienen estos outsiders es que son poco conocidos a nivel país , un talón de Aquiles casi terminal pensando en una candidatura nacional. Pero no es el único problema: la segunda debilidad es que quienes sí los conocen, no tienen muy buena imagen de ellos.

Gebel, Brito y Hadad terminan en todos los estudios con balance de valoración en contra.

La Imagen de los outsiders

1) El menos malo es Hadad , el periodista dueño de Infobae: tiene una positiva que oscila entre 12 y 22,6 puntos, y una negativa entre 32 y 42. Las cifras más altas las tiene en el "no sabe / no contesta" (de 35,4% a 50%) por el mencionado desconocimiento.

2) Luego viene Gebel , con un apoyo de 9% a 18,7% y un rechazo de 28,6% a 39%. En su caso, el "ns / nc" va de 52% a 55%.

3) En un contexto parejo, cierra Brito (titular del Banco Macro y expresidente de River) con una valoración a favor de 8% a 12,9%, en contra de 34,5% a 35% y un "ns / nc" de 52,6% a 57%.

Una de las consultoras ( Zuban Córdoba , crítica de Milei y más cercana a espacio opositores ), midió los pisos y techos electorales de los tres outsiders mencionados. Y tuvieron números parejos y flojos.

El potencial electoral de los outsiders

El piso resultó casi nulo: 0,9% respondió que votaría "seguro" a Hadad, 1,1% a Brito y 1,3 % a Gebel. Con el voto "probable", sus techos crecieron a 12,5%, 9,9% y 6,3% respectivamente. Muy poco para el rechazo / "nunca los votaría" que cosecharon: en orden, 60,2%, 60,6% y 75,5% respectivamente.

La firma RDT (con origen en Mendoza y pionera en la medición a través de redes sociales) evaluó el potencial electoral sólo de Hadad , con este balance: 1,3% piso / voto seguro, 14% voto probable , 51,6% rechazo / nunca votaría.

En todos los casos completaron cifras de "no sabe / no contesta".

Cuando se consulta a los encuestadores por qué creen que estas figuras no atraen como nuevas caras de la política, se destacan básicamente dos datos : por un lado, los vínculos conocidos de los tres con personajes de adentro de la política; por el otro, la grieta / polarización impide la construcción de espacios nuevos.

En el primer caso, los vínculos con dirigentes de la casta les quitarían el atractivo de verdaderos outsiders. Cuando Gebel irrumpió en los medios con la idea de explorar una postulación, enseguida se lo asoció con el gremialista Juan Pablo Brey y el exlibertario Eugenio Casielles .

Detrás de Brito, varios mencionaron a los diputados exCambiemos Emilio Monzó y Nicolás Massot . También es conocido el vínculo del extitular de River con Sergio Massa . Y el mismo nombre del líder del Frente Renovador se repite cerca de Hadad, también de buena relación con el radical Emilio Yacobitti y con el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti .

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín