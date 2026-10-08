Savina Paül, pilota desde los 22 años: “Si tenés miedo a volar o te agobia el movimiento, sentate en la parte de delante”

Subirse a un avión suele despertar dudas y temores, sobre todo en quienes no están acostumbrados a volar o sienten miedo a las turbulencias. Savina Paül , pilota de aviones comerciales con una extensa trayectoria, derribó uno de los mitos más instalados sobre la seguridad a bordo: el lugar donde conviene sentarse.

Durante su participación en el pódcast “B3tter”, Paül explicó que, a diferencia de lo que muchos creen, la parte delantera del avión es la mejor opción para quienes buscan un vuelo más estable . Según detalló, el centro de gravedad de la aeronave está ubicado más cerca del morro, pegado a la zona de las alas, y no en el centro exacto del avión.

La piloto aclaró que el avión funciona como una palanca: la cola tiende a moverse más debido a los efectos de la atmósfera y a la propia estructura del aparato. Por eso, los movimientos y las turbulencias se sienten con mayor intensidad en la parte trasera.

“ Si tenés miedo a volar o te incomodan los movimientos, sentate adelante, cerca de las alas o entre las alas y la cabina ”, recomendó Paül. De esta manera, quienes sufren ansiedad durante el vuelo pueden experimentar menos sacudidas y viajar más tranquilos.

Paül remarcó que la seguridad es prioritaria en todos los sectores del avión y que su consejo no implica que la parte trasera sea menos segura.

La piloto también reveló que la comunicación constante entre la cabina y la tripulación es clave para advertir sobre posibles turbulencias. Muchas veces, los pilotos no perciben los movimientos que se sienten en la cola, por lo que el intercambio de información es fundamental para prevenir accidentes y recordar el uso del cinturón de seguridad.

Según Paül, la advertencia sobre los cinturones tiene como objetivo evitar caídas ante movimientos inesperados, en especial en la parte trasera del avión, donde las turbulencias se sienten más fuerte. Por eso, insistió en que elegir un asiento en la parte delantera puede ayudar a quienes vuelan con temor .

Con estos datos, la piloto buscó llevar tranquilidad a los pasajeros y desmitificar creencias sobre la seguridad en los aviones, uno de los medios de transporte más seguros del mundo.

Fuente: TN