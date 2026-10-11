San Lorenzo le ganó a Riestra 1-0 y pasó de los insultos para todos a soñar con los playoffs del Clausura

La lucha de San Lorenzo es contra sus propios fantasmas . Esos con los que se acostumbró a lidiar a lo largo de su historia: las deudas, los pedidos de quiebra, las inhibiciones, las internas dirigenciales, las crisis futbolística, los eternos balbuceos de sufrimientos. Y, en medio de ese cóctel inflamable con el que edifica su presente, cada tanto se permite festejar alguna que otra buena actuación en este torneo Clausura. Como sucedió este domingo ante Deportivo Riestra, a quien le ganó por 1 a 0 con gol de Teo Rodríguez Pagano y cortó una racha de tres partidos sin triunfos. Se trata del primer festejo del regreso de Rubén Darío Insua como DT, luego de un empate y dos derrotas. Algo que en el fondo sirve como analgésico para su crónico estado futbolístico e institucional.

El clima era complejo. Los jugadores fueron recibidos en la salida al campo de juego con el canto: “Basta de fracasados, jugadores mediocres... San Lorenzo es un grande, queremos ser campeones” y “la camiseta de Boedo, se tiene que transpirar... sino no se la pongan, vayansé no roben más” a reconocer el esfuerzo del plantel sobre el final. El gol de Teo Rodríguez Pagano vale oro para el Ciclón, apenas el 5° festejo del certamen.

Clima áspero en el Nuevo Gasómetro: SILBIDOS de los hinchas para el plantel de San Lorenzo, en la previa y en la salida de los equipos. pic.twitter.com/OufkYnCcCv

Es tan dramática y compleja la escenografía azulgrana que ni ganando sus sensibilizados hinchas se olvidaron de insultar a la dirigencia y recriminarle más actitud a los jugadores. Un clima espeso que tiene correlato con la deuda de 67 millones de dólares , pero fundamentalmente con los nuevos sucesos que se sumaron tras la derrota 0- 3 con Defensa y Justicia: destitución de Guillermo Franco como mánager, siete nuevos embargos (el más notorio fue el de Francisco Fydriszewski, que impidió cobrar la primera cuota de la venta de Orlando Gill a Lille) y las intenciones de algunos directivos de pedir la convocatoria de acreedores. Así y todo, ante semejante panorama, el presidente Marcelo Culotta afirmó en una radio partidaria y 42 minutos antes de que arranque el partido que no piensa renunciar.

Revertir la historia no asoma como una tarea sencilla para el Ciclón. Sin embargo, ante su vecino Riestra dio algunas señales positivas de compromiso y dejó en claro que no le falta coraje para salir de este mal presente futbolístico. Los cambios que implementó Insua para sumar los primeros tres puntos de su tercer ciclo tuvieron incidencia directa en el buen funcionamiento del equipo. Sobre todo, la sobriedad en la marca del juvenil Gonzalo Alassia y la movilidad de Facundo Gulli , que permanentemente se asoció con Farías y fueron los encargados de generar juego y abastecer a Cuello y Auzmedi.

A pesar del estado de necesidad con que llegó a este encuentro, San Lorenzo se tomó su tiempo para acomodarse en el campo y vislumbrar por dónde podía hacerle daño a Riestra. Durante los primeros minutos manejó la pelota y apostó a las transiciones rápidas con los desbordes de Rodríguez Pagano y la Joya Farías. En tanto, el Malevo buscó centralizar el juego en el talento de Celiz y la velocidad de Alexander Díaz.

Así, tras 30 minutos con dominio alternado, el que estuvo más cerca del gol fue el visitante con dos disparos a quemarropa de Alexander Diaz que tapó muy bien Devecchi . Minutos después, el local respondió con un remate cruzado de Auzmendi que obligó a una muy buena reacción de Arce. La igualdad con que se fueron al descanso fue justa.

En el segundo tiempo, Insua mandó a la cancha al juvenil Agustín Ladstatter por Alassia. Más allá de lo sorpresiva que fue la variante, rápidamente San Lorenzo le sacó provecho a su desequilibrio. De hecho, fue él quien comenzó la jugada que derivó en un centro de Rodriguez Pagano que conectó Farías y tapó de manera espectacular Arce. Y también fue el propio Ladstatter quien inició la jugada que terminó en el puntinazo de Teo Rodríguez Pagano para el 1 a 0 parcial, a los 21 minutos.

Con la ventaja en el marcador, San Lorenzo ganó tranquilidad y tomó una postura más defensiva, aunque sin renunciar a atacar. Asi, contó con alguna corrida de Farias y algún remate de Auzmendi para aumenta el marcador. En contrapartida, el conjunto dirigido por Guillermo Duró se adelantó en terreno y sumó mucha gente en ataque, pero más allá de alguna que otra situación que obligó a buenas intervenciones de Devecchi, se repitió en centros intrascendentes que terminaron sentenciado su octavo partido sin triunfos en el torneo.

Mientras intenta meterse entre los ocho primeros del Clausura, San Lorenzo también tendrá que mirar de reojo la tabla anual. Hoy está a 9 puntos de Belgrano (36 contra 45), que ocupa el último lugar de clasificación a las copas internacionales, cuando quedan 12 en disputa.

Aunque esa pelea todavía puede sufrir modificaciones por los cupos que se liberen a partir de los campeones de las distintas competencias. En gran parte dependerá de cómo usufructúa esta victoria ante Riestra en los próximos partidos, donde el margen de error es mínimo. Si logra espantar los fantasmas que azotan su vida institucional, tal vez todo se vuelva más llevadero. Por lo pronto, este triunfo es un analgésico para su sufrida hinchada, que arrancó la tarde con insultos y terminó desahogándose con furia.

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Fuente: La Nación