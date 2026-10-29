Rodeo en La Rural: la embajada de Estados Unidos festejó los 250 años de su independencia entre sombreros texanos, empresarios y dirigentes libertarios

La noche del miércoles tiñó a La Rural de folclore norteamericano: un Rodeo en la pista central mostró las destrezas de los jinetes de ese país y también argentinos en un evento organizado por la embajada de los Estados Unidos como parte de los f estejos por los 250 años de la Independencia norteamericana.

Desde el atardecer se montaron food trucks, pabellones de multinacionales que exhibían sus vehículos y cientos de asistentes enfundados con jeans y sombreros de cowboys y cowgirls . El anfitrión, el embajador Peter Lamelas, también vestido como si estuviera en el Lejano Oste -con los colores patrios- emparentó el rodeo con las destrezas de los gauchos en Argentina y se mostró exultante con la organización del evento.

En las gradas se pudo observar a diputados de LLA, como Lilia Lemoine, Juliana Santillán, ambas lucían jeans y los sombreros característicos, y a Santiago Santurio, este caso, más formal pero acompañado por su mujer y sus dos pequeños hijos.

En la platea donde suele realizarse la inauguración de la Exposición Rural se montó un palco VIP donde Lamelas estuvo acompañado por funcionarios, como el viceministro de Economía, José Luis Daza o empresarios como José Luis Manzano.

La fuga Flavio Bolsonaro a Estados Unidos después de abordar un avión privado en la ciudad argentina de Foz de Iguazú, y con la clara asistencia del gobierno argentino, fue un tema de conversación. Lamelas se excusó ante este diario que "no podía hablar de ese tema" pero sí abundó sobre la importancia del encuentro.

Hubo criadores argentinos que aportaron los caballos para las acrobacias. A un jinete norteamericano se lo vio reventar globos atados a unos postes a puro disparo mientras montaba su corcel. Incluso hasta a Manzano se lo vio celebrar la actuación de una jinete argentina que se posó sobre dos caballos, apoyándose uno en cada pierna.

El festivo encuentro finalizó con una muestra de baile de música country sobre el escenario montado de espaldas a la pista central de La Rural.

El Rodeo vino a completar el denominado "Freedom 250 en Buenos Aires", el festival con el que la Embajada de los Estados Unidos celebra el 250º aniversario de la independencia estadounidense. Este último evento, comentaron en la sede diplomática, se terminó de cerrar hace pocas semanas.

Fuente: Clarín