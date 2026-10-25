Robó una moto en Ostende, escapó tras chocar y terminó detenido en el hospital

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El hombre fue interceptado cuando salía de un descampado con una lesión en una pierna. La Justicia dispuso su detención por robo agravado por cometerse en poblado y en banda.





Un hombre de 35 años quedó detenido en Ostende, partido de Pinamar, acusado de robar una motocicleta que luego habría estado involucrada en un accidente de tránsito. Fue localizado por la Policía cuando se retiraba de un descampado cercano al lugar del hecho, con dificultades para caminar y evidentes signos de dolor.





Según la información policial, los efectivos acudieron inicialmente a un llamado por una colisión entre un automóvil y una moto. Al llegar, encontraron ambos vehículos, pero el conductor del motovehículo se había retirado. El padre del automovilista se encontraba en el lugar y explicó que su hijo había protagonizado el choque y se había alejado debido a una crisis nerviosa.





Mientras se preservaba la escena y se aguardaba la intervención de los peritos, los agentes recibieron información sobre el robo de una motocicleta Gilera Smash en la zona de Canadá y Junín. El rodado denunciado como sustraído sería el mismo que había participado en el accidente.





Cerca de las 4.50, una vez finalizadas las tareas periciales, los efectivos observaron a un hombre que salía de un descampado próximo y se alejaba dando saltos, mientras se quejaba de dolor. Al interceptarlo, constataron que presentaba una lesión en una pierna y lo identificaron como el sospechoso.





El hombre fue aprehendido y quedó bajo custodia policial en el hospital local para recibir atención médica. Tras la intervención de la fiscalía, se iniciaron actuaciones por robo y, posteriormente, el Juzgado de Garantías N.º 6 de Villa Gesell dispuso que pasara de aprehendido a detenido.





La causa quedó caratulada como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda. El acusado permanecerá bajo custodia policial en el centro de salud hasta recibir el alta médica.