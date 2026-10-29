Resultados del Quini 6: los números ganadores del sorteo de este miércoles 28 de octubre

La Lotería de Santa Fe realizó este miércoles 28 de octubre el sorteo N.º 3421 del Quini 6 , que dejó tres grandes ganadores en las modalidades Revancha y Siempre Sale. Un apostador acertó los seis números de la Revancha y se llevó más de $1080 millones , mientras que otros dos jugadores obtuvieron más de $184 millones cada uno .

Además, el sorteo repartió premios entre los apostadores que acertaron cinco y cuatro números en las modalidades Tradicional y La Segunda. En el Premio Extra, por su parte, hubo 369 ganadores , que recibieron más de $542.000 cada uno.

Números ganadores: 06 - 25 - 34 - 36 - 38 - 45

El pozo principal de $1.100 millones quedó vacante , ya que ningún apostador acertó los seis números. Sin embargo, cuatro jugadores consiguieron cinco aciertos y obtuvieron un premio de $10.273.986 cada uno .

Además, hubo 474 ganadores con cuatro aciertos, que recibieron $26.010,09 cada uno.

Números ganadores: 09 - 19 - 26 - 29 - 33 - 44

En la modalidad La Segunda , el premio principal de más de $1.500 millones también quedó vacante. En cambio, 13 apostadores acertaron cinco números y ganaron $3.161.226,46 cada uno .

Por otra parte, 1.247 jugadores consiguieron cuatro aciertos y obtuvieron $9.886,75 cada uno.

Números ganadores: 22 - 26 - 35 - 42 - 43 - 45

La modalidad Revancha tuvo un único ganador con seis aciertos. El apostador se llevó el pozo completo de $1.080.516.153,60 , uno de los premios más importantes del sorteo.

Números ganadores: 20 - 22 - 26 - 35 - 36 - 37

En Siempre Sale hubo dos ganadores con cinco aciertos. Cada uno recibirá $184.382.730 , por lo que entre ambos se repartieron más de $368 millones.

Números participantes: 06 - 09 - 19 - 22 - 25 - 26 - 29 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 42 - 43 - 44 - 45

La modalidad Premio Extra tuvo 369 ganadores, que recibieron $542.005,42 cada uno . Esta categoría contempla las apuestas que reúnen los números correspondientes a las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, según las reglas del juego.

El apostador que obtuvo el premio de más de $1.080 millones en la modalidad Revancha realizó su jugada en Bosques, una localidad de la provincia de Buenos Aires, según los reportes publicados después del sorteo.

Por su parte, los dos ganadores de Siempre Sale son de las provincias de Córdoba y Santa Fe. Cada uno se llevó un premio de más de $184 millones.

El próximo sorteo del Quini 6 será el domingo 1 de noviembre a las 21.15 . Para esa edición, el pozo acumulado estimado asciende a $4.750 millones , de acuerdo con la información difundida después del sorteo del miércoles.

Para participar del Quini 6 , cada apostador debe elegir seis números del 00 al 45 en una agencia oficial habilitada.

La jugada permite participar en las distintas modalidades disponibles, de acuerdo con las condiciones del juego. Después de cada sorteo, los resultados determinan cuántos apostadores acertaron los números y cómo se distribuyen los premios en cada categoría.

Fuente: TN