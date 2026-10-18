Rescate en las alturas: bomberos salvan a dos obreros atrapados en un 7mo piso, tras la rotura de un andamio

Bomberos de la Policía de Formosa se vistieron de héroe este sábado tras salvar a dos obreros, que quedaron atrapados en un 7mo piso, tras la rotura de un andamio : uno de los extremos colgantes se desprendió y de milagro no cayeron al vacío.

El incidente se produjo este sábado sobre la calle Salta, casi Costanera, alrededor de las 10 en una de las Torres Costanera , en la capital formoseña, donde dos obreros, de 32 y 34 años respectivamente, realizaban tareas de mantenimiento.

En un momento, uno de los extremos que sostenía el andamio se desprendió y los operarios quedaron pidiendo auxilio, "colgados" desde el 7mo piso por un solo extremo del andamio.

Tras el incidente, el Grupo Especial de Rescate (G.E.R.) del Cuerpo de Bomberos local, acudieron al salvamento que exigió precisión, valentía y profesionalismo.

Se vivieron momentos de alta tensión. Dos de los profesionales, un hombre y una mujer, descendieron con sogas desde el piso 14 y pudieron llegar a los obreros que resistían siete pisos más abajo.

Mediante un minucioso trabajo en altura, lograron rescatarlos sanos y salvos y pudieron completar el procedimiento sin que fuera necesario trasladarlos a ningún centro asistencial.

Fuentes policiales confirmaron que los obreros pertenecen a una empresa privada, y que realizaban tareas de reparación de las paredes exteriores de uno de los edificios , cuando se produjo el incidente.

El informe detalló que uno de ellos presentó una lesión no muy grave en el tobillo derecho, mientras que el otro resultó intacto.

Ambos recibieron asistencia del personal del Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC), que acudió al lugar y constató que no era necesario trasladar a ninguno de los dos.

En el operativo también intervino personal de la Comisaría Seccional Primera, que colaboró en las actuaciones preventivas, junto con efectivos de la Dirección General de Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para documentar lo sucedido, según confirmó Diario El Comercial.

Fuente: Clarín