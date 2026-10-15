Raphael, en Argentina: entre la biopic que acaba de estrenar Netflix y el show que brindará en Buenos Aires

Raphael ya está en Buenos Aires para reencontrarse con su público. El cantante español regresa al Teatro Gran Rex con Raphaelísimo , el espectáculo con el que repasa los grandes éxitos de su repertorio y algunas canciones de su etapa más reciente.

La visita del artista de 83 años al país coincide, además, con el reciente estreno de Aquel , la serie biográfica de Netflix que reconstruye la historia detrás de una de las figuras más reconocidas de la música en español.

La cita con su público local será doble: el sábado 17 y el lunes 19 de octubre; la primera función con localidades agotadas mientras que para la segunda fecha todavía se pueden adquirir entradas a través de TuEntrada.com .

Raphael regresa al país tras su última visita en 2024, cuando se presentó en el Movistar Arena. Su vuelta tiene un significado especial para el artista, por ser un escenario que forma parte de recuerdos memorables de algunas de sus vivencias a este lado del Atlántico. En una entrevista con LA NACION en marzo de este año, el cantante expresaba su entusiasmo por regresar a este teatro recordando una anécdota personal vinculada al papa Francisco . “Allí conocí al papa anterior, al papa argentino”, contaba en relación a aquel encuentro con Jorge Bergoglio, quien todavía era arzobispo de Buenos Aires. Raphael llegó al hotel situado junto al teatro acompañado de un sacerdote español, “el padre Ángel, que era muy amigo suyo”, relató. “Entonces fuimos al hotel, donde vivía él. Ni sabíamos que iba a ser papa, imagínate”, relató.

Después de la elección de Francisco, el artista pidió una audiencia y volvió a encontrarse con él en Roma. “Un hombre súper encantador, muy tanguero. Él estaba enterado de que yo cantaba tangos. No llevé nada pero le pregunté si quería que le enviara discos de tangos y me dijo que sí, así que le mandé una colección. Un encanto de persona”, recordó.

El espectáculo que Raphael presentará en Buenos Aires propone un recorrido por más de seis décadas de carrera e incluirá clásicos como “Yo soy aquel”, “Mi gran noche” y “Escándalo”, así como temas en los que el Niño de Linares homenajea a grandes figuras de la canción francesa, como Edith Piaf y Charles Aznavour.

“Mi repertorio es muy variado, no solamente habla de amor. La gente viene curiosa, con ganas de oír el que ha sido mi repertorio de base, pero yo también canto otras canciones. Canto un tango en este concierto, por ejemplo”, adelantaba meses atrás en conversación con este medio. La canción elegida para esta gira es “Malena”.

Días atrás tuvo lugar el estreno de Aquel , la serie biográfica de Netflix compuesta de ocho episodios que reconstruye distintas etapas de la vida del cantante, desde sus orígenes humildes en la España de posguerra hasta su consagración en los escenarios internacionales.

La ficción muestra no solo la dimensión artística de Raphael, sino también sus pasiones, sus conflictos personales y los desafíos que atravesó a lo largo de su trayectoria. El relato recorre cinco décadas de su vida y abarca escenarios de Madrid, Las Vegas, Moscú, París y Acapulco.

El papel de Raphael está a cargo de dos actores que representan distintas etapas de su vida. Javier Morgade, quien se pone en la piel del artista durante su juventud, y Carlos Santos, quien lo encarna en su etapa adulta. El elenco se completa con Francesco Carril, Natalia Varela, Pepa Aniorte y Manolo Caro, entre otros nombres.

En la entrevista con LA NACION , Raphael se mostró satisfecho con el resultado de la producción. “Es una serie que ha salido muy bien, estoy muy contento como ha quedado. Quien hace de mí está muy bien, un chico muy joven, y hay grandes actores de cierta edad. Hay cosas de cuatro etapas de mi vida. Hay cosas... No te las puedo decir, pero hay aspectos claves de mi vida, desde mi carrera, mi salud... Es un muy buen trabajo”, compartió.

Fuente: La Nación