Quiénes son los cinco detenidos y qué rol habrían tenido en el crimen de Nancy Godoy en Corrientes

Cinco personas permanecen detenidas por el femicidio de Nancy Godoy, la docente de una escuela rural de Corrientes que estaba desaparecida desde el 7 de octubre. Cuatro de ellas están imputadas como coautores del crimen, mientras que la restante enfrenta cargos por falso testimonio. La investigación busca determinar cómo ocurrió el asesinato y establecer qué responsabilidad tuvo cada uno de los sospechosos.

La causa está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González. Por orden judicial, los cinco acusados cumplen prisión preventiva mientras se profundiza la recolección de pruebas y se esperan los resultados de distintos peritajes sobre los elementos secuestrados durante los allanamientos.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Corrientes en un comunicado oficial, el expediente incluye el análisis de comunicaciones, declaraciones testimoniales y estudios genéticos. Parte de esos resultados todavía está bajo evaluación y otros permanecen pendientes.

Ireneo Felipe Zarza, el principal acusado, de 34 años, es capataz de la estancia El Curupí, el predio donde funciona la Escuela Rural N° 626, en la que Godoy se desempeñaba como directora suplente. Fue detenido el 21 de octubre y está imputado como coautor de femicidio.

Los testimonios incorporados a la causa lo ubicaron en una tapera situada a unos 150 metros del establecimiento educativo durante las horas previas a la desaparición de la docente. Se trata de una construcción rural en la que, según los investigadores, Zarza solía dormir.

Durante las tareas de investigación, los efectivos encontraron en ese lugar prendas de vestir quemadas. La ropa fue secuestrada para determinar mediante estudios genéticos si pertenecía a Godoy y si contiene material biológico relevante para el expediente.

Zarza continúa detenido con prisión preventiva y es señalado como el principal acusado en la causa.

Felipe Dionisio Sandoval, de 55 años, también trabaja como capataz vinculado a la estancia y está acusado de femicidio en calidad de coautor . Fue detenido el 22 de octubre.

Hasta el momento, no se difundieron detalles específicos sobre la función que habría tenido en el asesinato. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal solicitó que permanezca detenido mientras avanza la investigación.

El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos hizo lugar al pedido y dispuso su prisión preventiva, al igual que en el caso de los demás sospechosos.

Nahuel Rojas , pareja de Rosa Leguizamón, fue detenido inicialmente junto con ella bajo la sospecha de encubrimiento agravado . En ese momento, los investigadores apuntaban a las contradicciones detectadas en sus declaraciones y al presunto ocultamiento de información.

Con el avance de la causa, la Fiscalía modificó la imputación contra Rojas y le atribuyó el delito de femicidio como coautor material. De esta manera, pasó a integrar el grupo de cuatro acusados por el homicidio de Godoy.

La Justicia ordenó también su prisión preventiva mientras se reúnen nuevas pruebas para esclarecer lo ocurrido.

Rosa Leguizamón es la única mujer acusada por el homicidio de Godoy. Los fiscales le atribuyen el delito de homicidio simple en calidad de coautora . Vivía cerca de la escuela rural y fue una de las últimas personas que aseguró haber visto a la docente.

Una de las líneas de investigación apunta a un posible engaño relacionado con el regreso de Godoy a la ciudad de Esquina durante el fin de semana en que desapareció. Según la hipótesis judicial, Leguizamón le habría dado información falsa sobre las posibilidades de realizar ese viaje.

Los investigadores también detectaron inconsistencias en torno a una supuesta fiesta de doma a la que la docente debía asistir en Sauce.

En un allanamiento realizado en la vivienda de la mujer, la Policía secuestró una campera negra y dos alpargatas que podrían haber pertenecido a Godoy. Los elementos quedaron incorporados a la investigación.

Leguizamón permanece detenida con prisión preventiva y, según la información disponible, podría declarar este viernes.

Ernesto Ezequiel Bordón es un peón rural y el único de los cinco detenidos que no está acusado por el homicidio. La imputación en su contra es por falso testimonio.

Durante una declaración ante la Policía, Bordón afirmó que la docente había sido asesinada y que su cuerpo había sido arrojado a un bañado. Sin embargo, posteriormente se retractó de esa versión.

Su abogado denunció que el hombre habría sido presionado y maltratado durante su detención. Además, cuestionó la validez de la declaración que dio ante los investigadores.

En la vivienda de Bordón, los efectivos encontraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas. Los elementos fueron secuestrados y quedaron sujetos a peritajes para establecer si las manchas corresponden a sangre humana y si existe alguna relación con el crimen.

Los cinco detenidos continuarán a disposición de la Justicia mientras los fiscales avanzan con las medidas pendientes. Los análisis genéticos de las prendas y otros objetos secuestrados, junto con el estudio de las comunicaciones y las declaraciones testimoniales, serán parte de las pruebas que se evaluarán para reconstruir el asesinato.

La investigación busca determinar las circunstancias en las que murió Nancy Godoy, precisar la participación que habría tenido cada uno de los cuatro imputados por el homicidio y establecer si existen elementos que permitan confirmar o descartar la hipótesis de un ataque sexual.

Fuente: TN