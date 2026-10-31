Quiénes son las cinco presas más peligrosas de las cárceles federales en la Argentina

El ala está ubicada dentro el Complejo VII del Servicio Penitenciario Federal (ex cárcel 31 de Ezeiza ), tiene capacidad para 12 internas, se inauguró en septiembre y por ahora sólo cinco de sus celdas fueron ocupadas.

Se trata del flamante sector de " Alto Riesgo" para presas mujeres consideradas especialmente peligrosas. Y la vida allí es tan dura como la de los 180 presos varones que, bajo el mismo sistema, están alojados en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza y el II de Marcos Paz.

Visita una vez cada 15 días, blindex de por medio. Si tienen hijos menores, encuentros quincenales de hasta 60 minutos, con autorización judicial y un máximo de dos visitantes. Permanencia de 20 horas diarias en las celdas, una llamada por teléfono, de 20 minutos, una vez por semana y con un familiar autorizado por el juzgado.

Duro, muy duro. Pero tampoco se llega a Alto Riesgo porque sí.

Bajo la gestión de Julián Curi como subsecretario de Asuntos Penitenciarios, el sistema arrancó con los varones en 2024 cuando Patricia Bullrich aún era ministra de Seguridad de la Nación.

Entonces fueron puestos en Alto Riesgo los principales capos narcos del país, principalmente los rosarinos, lo que tuvo directa incidencia en la baja de la violencia en esa ciudad. La razón: gran parte de las directivas se enviaban desde la cárcel y eso se redujo casi a la extinción.

El caso de las mujeres no parece ser muy distinto, salvo que sus causas judiciales no son tan pesadas. Las cinco presas que viven hoy bajo estrictas medidas de seguridad están todas vinculadas a "Los Monos" : o son familiares directas de Ariel "Guille" Cantero (38) , o trabajaron para él, o formaron parte de células que trabajaban bajo su "marca".

En Los Monos las mujeres siempre fueron importantes, empezando por Patricia Celestina Contreras (59) , esposa del "Viejo" Cantero , con quien tuvo seis hijos: Claudio Ariel ("El Pájaro", asesinado en 2013), Ariel Máximo ("Guille", preso y con condenas que suman 138 años de cárcel, aunque no se computan así), Mariana, Yoana, Macarena y Dylan (nacido en 2004).

A ellos hay que sumarle a Ramón Ezequiel Machuca ("Monchi Cantero") a quien el matrimonio crió como un hijo más.

Daiana Micaela Leguizamón (32), alias "Mica La Diabla". Nexo de "Guille" Cantero con el exterior.

Fue la última en entrar al sistema de "Alto Riesgo". La trasladaron a Ezeiza el domingo 18 de octubre desde la Unidad 5 de Mercedes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Su historia está regada de violencia, pero el episodio que más resalta en su vida y la de su familia es el de " la boda narco ".

Fue el 29 de enero de 2022 en Iberlucea. La que se casaba era su hermana Brisa que, pese a tener arresto domiciliario, organizó un fiestón narco en un lujoso salón.

La masacre ocurrió a la salida: Iván Maximiliano Giménez y Erica Romero fueron interceptados por sicarios en una camioneta. Los acribillaron. En el auto -un Audi TT- también iba su hija Elena, de apenas 18 meses , que también murió.

A "Mica La Diabla" no le pasó nada, aunque su importancia no era menor en la reunión: era uno de los nexos más importantes de "Guille" Cantero -preso en Marcos Paz- con el exterior. Por eso, en septiembre de 2023, la Policía de Santa Fe allanó su casa en San Nicolás.

Aunque estaba rodeada, se tiró sobre la mesa -donde estaban los celulares secuestrados- y se tragó el chip del aparato que usaba para recibir los mensajes del jefe de Los Monos.

Daiana Micaela “La Diabla” Leguizamón, condenada por extorsión y vinculada a la organización narcocriminal Los Monos, fue incorporada al nuevo Sistema de Alto Riesgo para mujeres en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza. Máxima seguridad, controles estrictos y sin… pic.twitter.com/FVTFYyNOhf

Daiana tiene una condena a tres años y medio por participar de las amenazas y extorsiones de la banda (pago por protección a comerciantes) y otro expediente por infracción a la ley de drogas. Se la señala como integrante de la organización de Olga "Tata" Medina , aliada estratégica de Los Monos.

Entró al Servicio Penitenciario Federal en abril de 2026, proveniente de la Unidad 5 de Rosario, y en octubre, no bien se inauguró el sector de "Alto Riesgo" del Complejo VII, fue alojada allí. En su legajo constan tres incidentes de violencia intramuros con otras presas.

Al menos tres veces se le iniciaron causas por infracción a la ley de drogas. En diciembre de 2024 la detuvieron en su casa donde cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica. Logró ese beneficio porque debía cuidar a sus hijos que habían quedado al cuidado de un vecino.

El Tribunal Oral Federal 3 de Rosario la había condenado a tres años y medio por tenencia simple de estupefacientes con fines de comercialización.

Entró a la cárcel de Ezeiza en diciembre de 2025 desde la Unidad 5 de Rosario del Servicio Penitenciario de Santa Fe. Mientras que las restantes protagonistas de esta nota llevan el rótulo de "integrantes", Uberti ostenta el de "líder". Y se nota en su condena: 24 años de prisión , pena que recién se agotará en septiembre de 2042.

Junto a su novio, Mauro Novelino (también preso), trabajaban para Los Monos. Novelino reportaba directamente para el sector de René "El Brujo" Úngaro . Ambos organizaban atentados y venta de droga mientras estaban presos: él en Salta y ella en Rosario. Utilizaban celulares de contrabando y la plataforma Snapchat.

En muchos mensajes, Uberti aparece dando instrucciones del estilo " aplicale mafia " a cualquiera que se atreviera a desafiarla o deberle dinero.

Uberti había sido detenida en 2028, cuando estaba embarazada de seis meses de un novio anterior. Con Novelino llegaron a vender cocaína con su marca: un bajo relieve con sus iniciales " L.N. " (Lucía - Nahuel) de un lado y una corona del otro.

Su primera condena, a 20 años de prisión, fue por una serie de atentados de Los Monos contra edificios del Poder Judicial de Rosario. En 2025 la condenaron otra vez, a nueve años, por comercio de estupefacientes. Las penas se unificaron en 24 años de prisión.

Fue detenida en marzo de 2024, a los 19 años, en una serie de allanamientos realizados por la Policía de Santa Fe, y la Tropa de Operaciones Especiales, en los barrios La Ganada, 17 de Agosto y Las Flores, al oeste de Rosario. En su casa se secuestraron 80 gramos de cocaína, bolsitas de nylon y sustancias de estiramiento. Fue condenada a tres años de prisión .

Triana quedó primero alojada en la Unidad 5 de Mujeres de Rosario y en septiembre de 2025 pasó al sistema federal. Su pena vence en marzo de 2027 y sus abogados están pidiendo su libertad condicional. Se la considera una "segunda línea".

Fue trasladada desde dependencias de Gendarmería a Ezeiza. Detenida en marzo de 2024, se la acusa de contratar a los hombres que tiraron un mensaje amenazante frente al country Funes Hills, donde tiene su casa Ángel Di María.

" Ni Pullaro te va a salvar ", decía el mensaje en el que se nombraba al gobernador de Santa Fe y que se relacionó con la inminente llegada del futbolista a Rosario Central.

La Justicia Federal la venía investigando por narcomenudeo en la zona de Pérez, a unos 12 kilómetros de Rosario.

Por mensajes rescatados de su celular, se la vincula con Dylan Cantero, el hermano menor de "Guille". Tiene una condena a seis años de prisión que vence en 2030.

Redactora de Policiales, especializada en Narcotráfico

Fuente: Clarín