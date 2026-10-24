Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana del 24 y 25 de octubre

Muchas personas aprovechan el fin de semana para descansar y ponerse al día con el abanico de posibilidades que ofrece Netflix . Es que cada viernes, el gigante del streaming da a conocer el ranking de las series y películas más vistas en Argentina para que, a la hora de elegir, no sea tan tediosa la búsqueda.

Si querés sorprender a tu pareja, familiar o amigo, prestale atención a este top ten de producciones elaborado por la plataforma que selecciona las mejores propuestas para este sábado 23 y domingo 24 de octubre .

Comedia/Drama . Un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo llega a su consulta. Duración: 1 h 38 min . Ver Lo dejamos acá .

Terror . Tras regresar de la universidad, Lucy se reúne con su familia, incluido el chimpancé Ben. Pero el simio contrae la rabia durante una fiesta en la piscina y se vuelve muy agresivo. Lucy y sus amigos se atrincheran en la piscina e idean formas de sobrevivir a los ataques del feroz chimpancé. Duración: 1 h 28 min . Ver Primate .

Suspenso/Crimen . Cuando su hijo es secuestrado, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles y su mujer se ven arrastrados a una peligrosa red de engaños. Mientras luchan contrarreloj para reunir el dinero del rescate, ambos se verán obligados a tomar decisiones capaces de poner en riesgo todo aquello que intentan proteger. Duración: 1 h 48 min . Ver Animales .

Romance/Bélico . Logan es un joven soldado americano destinado a Irak que encuentra la fotografía de una mujer en medio de una batalla. Considera que el hallazgo es una prueba de su buena suerte y, cuando regresa a su país, busca a la chica y la encuentra. Duración: 1 h 40 min . Ver Cuando te encuentre.

Acción/Suspenso . Después de despertarse en un hospital mexicano sin recordar su pasado, un hombre descubre que los carteles lo persiguen por algo que robó, pero él no sabe de qué se trata. Duración: 1 h 21 . Ver Amnésico .

Suspenso/Crimen . La exitosa escritora Lisa Konrad no salió de su casa desde que presenció el asesinato de su hermana Anna, hace casi diez años. Pero al creer ver al asesino en televisión, se propone tenderle una trampa utilizándose a sí misma como cebo. Duración: seis episodios . Ver La trampa .

Suspenso/Intriga . Una misteriosa criatura marina siembra el terror en un pequeño pueblo de Terranova y un curtido pescador y su familia se convierten en la única esperanza de sus vecinos. Duración: seis episodios . Ver Bajo la superficie .

Biográfico/Boxeo . La vida trepidante del boxeador Mike Tyson, una de las figuras más temidas y fascinantes de la historia del deporte. Duración: cuatro episodios . Ver Tyson .

Suspenso . Después de dar a luz, Funda decide retomar la carrera de pintora que había dejado aparcada y por fin encuentra a Nazlı, la niñera que llevaba tiempo buscando. Pero tras su inquietante personalidad se esconde un misterio que cambiará para siempre la vida de Funda y de su marido, İlker. Duración: ocho episodios . Ver Te conozco .

Comedia/Romance . Se centra principalmente en la convivencia de Noah y Joanne, explorando lo que sucede después del típico “felices por siempre” de las comedias románticas. Duración: diez episodios . Ver Nadie quiere esto , tercera temporada .

Fuente: La Nación