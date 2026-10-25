Por el aumento del caudal, cerraron parcialmente las Cataratas del Iguazú

Las intensas lluvias que se registraron sobre la región en los últimos días comenzaron a impactar en las Cataratas del Iguazú , que este domingo registran un caudal de 12.800 metros cúbicos por segundo, casi nueve meses el promedio.

La veloz crecida del río obligó a Parques Nacionales y la empresa Iguazú Argentina a cerrar temporalmente el acceso al Circuito Superior.

Los visitantes podrán recorrer el sendero verde y el circuito inferior y los técnicos evaluaban el ingreso al sendero Macuco.

El cierre del Circuito Superior se debe a la aplicación de protocolos de seguridad que buscan confirmar el buen estado de las estructuras, pero también preservar la integridad física de los visitantes, ya que el incremento del caudal suele arrastrar grandes troncos.

Por el comportamiento del río Iguazú aguas arriba de Cataratas, se estima que el nivel continuará en ascenso al menos por las próximas horas.

En Capanema, frente a la localidad misionera de Andresito, en sólo 24 horas el caudal del río se duplicó: pasó de 8.750 a 17.600 metros cúbicos por segundo.

Esa masa de agua llegará en horas de la noche o la madrugada a Cataratas, lo cual hace suponer que las restricciones podrían mantenerse o incluso alcanzar a otros recorridos.

No es la primera vez que Parques Nacionales dispone el cierre de los circuitos. El 12 de octubre pasado, la reserva no recibió visitantes y, al día siguiente, se habilitó nuevamente parte de los recorridos.

El 14 de octubre se dio el pico de la creciente, cuando el río Iguazú alcanzó un caudal de 16.000 metros cúbicos por segundo. Las previsiones indican que esta semana se superará ese nivel.

La buena noticia es que el mal tiempo cesó en las últimas horas tras varios días de intensas precipitaciones que generaron anegamientos, cortes de puentes y algunos caminos secundarios en Misiones.

La previsión indica que el sol volverá a reinar durante toda la semana, trayendo algo de alivio.

Fuente: Clarín