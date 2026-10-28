Pocos lo saben: para qué sirve la tapa de plástico que se tira a la basura al abrir una botella de aceite y cómo aprovecharla

Las botellas de aceite suelen venir con una pequeña pestaña de plástico que, al abrirlas por primera vez, la mayoría de las personas tira a la basura. Sin embargo, esta pieza puede tener una segunda utilidad dentro de la cocina y resolver un problema muy común.

Según mostró la cuenta de TikTok Foodies en un video publicado en redes sociales, esta pieza puede ayudar a regular la cantidad de aceite que sale de la botella y evitar desperdicios al condimentar platos , preparar ensaladas o realizar distintas recetas.

Para aprovechar este truco, solo hay que seguir algunos pasos muy sencillos y no se necesitan herramientas ni materiales adicionales, ya que sólo se utiliza la pestaña de plástico que viene en la botella.

Esta pieza funciona como un sello de seguridad que protege el contenido de la botella, para comprobar que no fue abierta o adulterada. Sion embargo, con un simple truco puede reutilizarse para regular la salida del aceite.

Lo único que hay que hacer es retirar la lengüeta, darla vuelta y colocarla de nuevo en la abertura . Así, se reduce de forma considerable el espacio por el que sale el líquido.

Con este método, el aceite cae en menor cantidad y de forma más controlada, por lo que se evita exceso al preparar y condimentar distintas comidas, un error muy común dentro de la cocina.

Para realizar este truco, hay que seguir unos pocos pasos:

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este método no funciona con todas las botellas , ya que en algunas la lengüeta puede quedar suelta o caerse dentro del recipiente.

Por eso, antes de realizarlo, es clave comprobar que la pieza quede bien sujeta en la abertura de la botella. Si no encaja de forma correcta, lo mejor es descartarla y utilizar un pico dosificador que permita controlar la cantidad de aceite que sale del envase.

Fuente: TN