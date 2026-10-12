PINAMAR: un hombre de 83 años se desvaneció al volante y terminó sobre un taxi estacionado

ZONALES





Un conductor de 83 años perdió el control de la camioneta que manejaba y terminó montado sobre un taxi estacionado frente al Hospital Comunitario de Pinamar, en la esquina de Shaw y Del Cazón.





El episodio ocurrió cuando el hombre se dirigía al centro asistencial para realizarse un control médico y tomarse la presión. Según se informó, se desvaneció dentro del vehículo cuando estaba ingresando al estacionamiento del hospital.





Tras el impacto, el conductor fue retirado de la Ford EcoSport y trasladado a la guardia para recibir atención médica.





En tanto, el taxista se encontraba sentado en su vehículo, a la espera de pasajeros, cuando recibió el impacto. No sufrió lesiones.





A raíz del siniestro, se interrumpió la circulación vehicular en la zona de Shaw y Rivadavia para permitir la realización de las pericias correspondientes.





En el lugar trabajaron personal de Tránsito y efectivos policiales.