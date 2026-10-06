Pidieron la indagatoria de un dirigente de La Cámpora por usar a empleados del Congreso para crear noticias falsas

El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió este martes la indagatoria del ex diputado de la nación de Unión por la Patria Emiliano Estrada por usar a dos empleados del Congreso de la Nación para crear noticias falsas y armas cuentas fantasmas para atacar a rivales políticos.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el fiscal consideró que Estrada cometió el delito de peculado de trabajo y servicios -que tiene una pena de dos a 10 años de prisión- por "haber utilizado trabajos o servicios pagados por la administración pública en provecho propio".

Por los mismos hechos, Estrada, ex diputado por Salta y dirigente de La Cámpora de esa provincia, también está siendo investigado por el delito de intimidación pública y los dos asesores reconocieron los hechos y fueron condenados en un juicio abreviado a un año y cuatro meses de prisión en suspenso.

El ex diputado está acusado de haber ordenado la creación de cuentas en la red social TikTok para difamar y difundir noticias falsas de sus rivales políticos en la provincia. “La Casta Salteña”, “La Casta de Sáenz”, “Informante Salta” y “Casta Salta” eran las cuentas creadas. Sáenz es Gustado Sáenz , gobernador peronista de la provincia y enfrentado al kirchnerismo.

Las cuentas y la difusión de las noticias falsas las hacían Florencia Bustamante y Alonso Allemand , dos empleados de Estrada en la Cámara de Diputados. Ambos reconocieron que cumplían esa función y en mayo del pasado fueron condenados a un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios del delito de intimidación pública.

"Estrada fue quien me impartió órdenes y directivas de todos los trabajos que realicé o encargué; tanto los trabajos gráficos y audiovisuales de sus redes sociales personales y laborales”, dijo Bustamante en su declaración.

Y admitió que se ocupó de “la creación” de cuentas en la red social Tik Tok “con el objetivo de perjudicar puntualmente a determinadas personas del ámbito mediático, empresarial y político”.

Estrada fue ministro de Economía del gobierno de Juan Manuel Urtubey y candidato a vicegobernador del kirchnerista Sergio “Oso” Leavy , pero luego terminó acercándose al cristinismo y en el 2021 fue uno de los candidatos de La Cámpora y ganó una banca en Diputados.

Pero en paralelo a la causa en Salta, Estrada -quien dejó el Congreso en diciembre del año pasado- fue denunciado en los tribunales de Comodoro Py por el delito federal de peculado que es el uso de bienes públicos para fines personales. En este caso se investigó que dos asesores, con sueldos públicos, hacían campaña sucia a favor del entonces diputado.

Marijuán pidió la indagatoria del ex legislador nacional y en su escrito explicó que la acusación es "en orden al hecho consistente en haber utilizado trabajos o servicios pagados por la administración pública en provecho propio , respecto de dos de sus asesores -Bustamante Arias y Aleman-, mientras se desempeñaba como diputado nacional dentro del Congreso de la Nación".

"Dichas tareas implicaban la confección y difusión de videos falsos, de manera clandestina y amparado en el anonimato de las redes sociales, suceso que encuadraría “prima facie” en el delito de peculado de trabajo y servicios, previsto y reprimido en el art. 261 del CP, 2° párrafo, del CP", concluyó el fiscal.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín