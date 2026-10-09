“Perdón, la amaba”: El mensaje que encontraron en el celular del hombre que asesinó a su expareja

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Una mujer de 33 años fue encontrada asesinada en su vivienda de Punta Alta, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Por el hecho es señalado su ex pareja, un hombre de 47 años que también fue hallado sin vida.

La víctima fue identificada como Noelia Díaz, mientras que el hombre era Daniel Ferreyra. El caso se descubrió el jueves al mediodía, en una vivienda ubicada sobre la calle Corrientes al 1000, en las inmediaciones del barrio Ciudad Atlántida.

Según informaron fuentes judiciales, la mujer tenía un cable alrededor del cuello y presentaba algunos cortes. Los investigadores sospechan que antes del crimen habría mantenido una discusión con su ex pareja.

El hombre fue encontrado sin vida en el patio de su propiedad, situada sobre la avenida Tucumán al 800, cerca de la Ruta Nacional 249.

El mensaje que dejó en WhatsApp

Durante la investigación, los pesquisas revisaron el teléfono celular del hombre y encontraron un mensaje publicado en su estado de WhatsApp a las 6.07 del jueves: “Perdón, la amaba”.

Los investigadores consideran que el crimen habría ocurrido poco antes de la publicación.

La víctima había denunciado violencia de género

Uno de los datos más relevantes de la causa es que Noelia Díaz había denunciado previamente a su ex pareja por violencia de género. A raíz de esa presentación, la Justicia había dispuesto una prohibición de acercamiento que permanecía vigente hasta el 19 de octubre.

Sin embargo, de acuerdo con la información incorporada al expediente, el hombre concurría frecuentemente al domicilio de la víctima.

La investigación está a cargo del fiscal Jorge Antonio Viego, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 5 de los tribunales de Bahía Blanca.