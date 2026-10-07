Patricia Bullrich se diferenció del Gobierno por el pliego de la fiscal del caso Chocobar: “Va a tener mi voto negativo”

La jefa del bloque La Libertad Avanza ( LLA ) en el Senado, Patricia Bullrich , volvió a diferenciarse del Gobierno en materia de pliegos judiciales. Durante la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos realizada este miércoles, anunció que votará en contra del nombramiento de la fiscal Susana Pernas , propuesta por el Poder Ejecutivo.

“Aunque logre tener dictamen de la Comisión de Acuerdos y llegue al recinto, va a tener mi voto negativo ”, adelantó en sus redes, luego de la audiencia. “Del lado de la gente, siempre” , agregó.

Bullrich argumentó que se opondrá a la designación porque la fiscal “pidió cárcel para Chocobar, un policía que se jugó la vida para frenar a un delincuente que había apuñalado a un turista. Y cuando anularon esa condena, salió a defenderla otra vez”.

VOY A VOTAR EN CONTRA DEL NUEVO NOMBRAMIENTO DE LA FISCAL SUSANA PERNAS Esta fiscal pidió cárcel para Chocobar, un policía que se jugó la vida para frenar a un delincuente que había apuñalado a un turista. Y cuando anularon esa condena, salió a defenderla otra vez. Ellos están… pic.twitter.com/0O8ItjePp2

El policía Luis Chocobar mató a balazos a Juan Pablo Kukoc , un delincuente de 18 años que, en un violento robo, dejó al borde de la muerte a un turista estadounidense que paseaba por La Boca, el 8 de diciembre de 2017, cuando Bullrich era ministra de Seguridad de Mauricio Macri .

La senadora repasó el recorrido judicial de la causa: en primera instancia, Chocobar fue condenado por homicidio agravado, con exceso en la legítima defensa; la Cámara de Casación redujo la pena y consideró que se trató de un exceso en el cumplimiento del deber; y la fiscalía de Pernas recurrió ante la Corte Suprema para pedir una pena mayor. “Usted, ¿a quién defiende? ¿Defiende a las víctimas? ¿Entiende el rol de la Policía cuando es acusado por su acción? Frente a situaciones de este tipo, ¿va a actuar de la misma manera?”, la enfrentó Bullrich.

Pernas asistió este miércoles a defender su candidatura para un nuevo nombramiento como fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal N° 2 , propuesta por el Poder Ejecutivo.

“Me parece que es totalmente injusta esta posición. Me parece una posición personal hacia mi persona [...] La acusación me parece totalmente improcedente a mi trayectoria de 50 años como fiscal ”, afirmó Pernas. “No estoy en contra de la Policía”, añadió la funcionaria.

“Ellos están para defender a la sociedad y perseguir el delito, no para defender delincuentes y perseguir a quienes nos cuidan. No puede seguir teniendo un lugar en la Justicia ”, consideró Bullrich en redes.

La senadora ya se había diferenciado del Gobierno en materia de designaciones judiciales. En junio pasado, se abstuvo de votar en contra del pliego de la jueza María Verónica Michelli , cuya postulación era rechazada por el presidente Javier Milei por ser familiar del

Fuente: La Nación