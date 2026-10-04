Patricia Bullrich se acerca al Círculo Rojo, pero hace equilibrio con Milei: “Sin divisiones ni traiciones”

Patricia Bullrich sabe que hay sectores del Círculo Rojo que empiezan a mirarla con otros ojos. Lo comprobó la última semana en Mar del Plata , cuando en el almuerzo reservado que mantuvo con un grupo de importantes empresarios en el Coloquio de IDEA le preguntaron, una y otra vez y de distintas maneras, si va a ser candidata a presidenta en 2027 .

La senadora eludió con sutileza una respuesta, consciente de que cualquier definición podía filtrarse a pesar de que los 34 empresarios , de primera línea pero con intereses diversos, firmaron una cláusula de confidencialidad . No dijo que sí, pero tampoco que no. Jugó al misterio, aunque dejó una definición para despejar cualquier duda sobre su compromiso con Javier Milei : hará todo lo necesario “para que el proyecto reelija”. Sea con quien sea.

En contraste con el triunfalismo que se advirtió en la gira presidencial por París , Bullrich conectó con empresarios que reivindican el rumbo económico, pero miran con inquietud el escenario electoral . Algunos la ven como una voz de sensatez dentro del Gobierno, capaz de interpretar preocupaciones que, entienden, la Casa Rosada no siempre registra. Y las diferencias que viene mostrando con el oficialismo alimentaron las preguntas sobre su futuro.

Pero hay una línea que Bullrich no quiere cruzar. Mantiene su lealtad hacia el Presidente , con quien asegura conservar un vínculo “excelente” , incluso cuando su relación con Karina Milei atraviesa un momento de tensión.

La desconfianza de la secretaria general de la Presidencia hacia la senadora no es nueva. Según pudo reconstruir Clarín , Karina llegó a mandar a chequear por otras vías si la información que Bullrich había transmitido sobre distintas situaciones en el Senado era efectivamente cierta.

Uno de esos puntos es la eliminación de las PASO . Karina cree, con algún fundamento, que más allá de la resistencia de la oposición, Bullrich tampoco está convencida de terminar definitivamente con las primarias .

Igual, a la exministra de Seguridad , cuentan quienes la frecuentan, no parece preocuparle demasiado caerle bien a la hermana presidencial . Sí se esfuerza por rechazar los fantasmas de ruptura que instalan desde esa tropa. “Soy parte de un proyecto y el proyecto es sin divisiones ni traiciones ”, le escucharon decir.

Bullrich busca preservar su autonomía y se permite marcar diferencias, pero evita movimientos de más que puedan ser leídos como una ruptura con Milei . Hay, sin embargo, un matiz de fondo entre ambos que abre un interrogante hacia 2027.

Milei plantea la próxima elección casi como un plebiscito entre la continuidad de su modelo y una vuelta al pasado. “El año que viene vamos a ganar porque dudo que los argentinos sean tan tontos de querer volver al pasado”, dijo hace algunas semanas.

Bullrich no lo ve tan claro. Considera que, si los números de Milei no alcanzan para garantizar la continuidad del proyecto, el Gobierno debe explorar alternativas para contener a sectores que acompañaron a La Libertad Avanza , pero hoy exhiben desencanto, especialmente entre el electorado republicano y la clase media .

“Si el Presidente hoy tuviera 45 puntos , estaríamos todos tranquilos, pero hoy no los tiene”, plantean en su equipo. En privado va más allá y desliza una autocrítica : “Si el riesgo kuka existe, también es porque quien tiene el poder no hizo todo lo que está a su alcance para que no haya posibilidad de que vuelvan”.

Bullrich tiene presente la experiencia de Mauricio Macri en 2019 y sostiene que la continuidad del proyecto está por encima de los nombres. “A mí no me da lo mismo ganar o perder la elección”, repite.

Ese razonamiento explica por qué evita clausurar la discusión sobre una candidatura propia . No la promueve, pero tampoco la descarta. Y cerca suyo sostienen que ninguna alternativa debería quedar fuera de la mesa si sirve para garantizar la continuidad del proyecto .

En IDEA también dejó su mirada sobre la economía. Bullrich reivindica el rumbo trazado por Milei, aunque cree que hacen falta “algunos retoques” quirúrgicos para que la recuperación alcance a sectores que todavía no sienten los beneficios del modelo. ¿Será cierto, como planteó uno de sus colaboradores, que en privado advirtió que “hoy la economía así como está no reelige ”?

Una de las medidas que analiza -y ya transmitió al equipo económico- apunta al crédito . Tiene estudiada la incidencia de los impuestos nacionales, provinciales y municipales sobre el costo financiero y cree que reducir esa carga podría tener un efecto directo sobre familias y empresas. Según los números que maneja, un tercio del costo que paga quien toma un crédito corresponde a impuestos.

También pone el foco en la minería y la energía , dos sectores beneficiados por las políticas del Gobierno y el RIGI . Según pudo saber Clarín, les pidió a empresarios de esas actividades que durante esta transición contraten servicios, compren insumos a empresas argentinas y, fundamentalmente, generen empleo. Además, apuntaló la convocatoria del ministro Luis Caputo a las “Rondas de Negocios RIGI”, que se realizarán el 29 de octubre en Rosario para integrar a grandes empresas con proveedores locales.

Bullrich comparte con Milei la necesidad de preservar el rumbo económico , pero considera que la sustentabilidad política del programa dependerá también de que sus resultados empiecen a sentirse con mayor claridad.

Tiene expectativa en que el mandatario hará los ajustes necesarios para despejar su camino a la reelección , pero deja abierta la puerta a ofrecer su propia receta. Así lo planteó el viernes en La Casa Streaming : “Voy a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el país. No me voy a apurar, aunque tampoco tengo tanto tiempo. Tengo las ideas intactas y cómo llegar al bienestar de todos”.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín