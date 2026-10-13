Parece un “pueblito italiano”: así es el megaproyecto inmobiliario que se levanta en Mendoza

MENDOZA.- Parece un “pueblito italiano” pero es un megaproyecto inmobiliario de usos múltiples en el piedemonte mendocino, llamado El Borgo , ideado por Armentano Desarrollos Inmobiliarios, que promete revolucionar Chacras de Coria, una de las zonas residenciales y turísticas más importantes de la provincia , en la comuna de Luján de Cuyo.

Una movida que sacude los cimientos de la Ciudad en busca de un nuevo lugar, lejos del ruido habitual. L a iniciativa está inspirada en las aldeas amuralladas italianas, llamadas “borgos” , con calles internas angostas y plazas centrales, un concepto inusual que albergará un edificio bancario corporativo, que rompe con la lógica de sucursal tradicional.

Banco Macro desembolsará US$5 millones en un edificio que terminará en dieciocho meses . Se levantará sobre un terreno de 4000 m², con una superficie cubierta aproximada de 1000 m², e incorporará cajeros automáticos, terminales de autoservicio disponibles las 24 horas, puestos de atención comercial y servicio de cajas de seguridad.

De esta manera, Jorge Brito, presidente de Banco Macro, y el oftalmólogo Roberto Zaldívar, dueño de la tierra e inversor principal, firmaron en Buenos Aires el acuerdo que confirma la edificación de la nueva sede corporativa de la institución financiera . De hecho, se está proyectando que el instituto Zaldívar también traslade su sede central al emprendimiento.

El diseño arquitectónico de la sucursal se integra al lenguaje de El Borgo: materiales nobles, líneas contemporáneas y una relación directa con el paisaje del piedemonte, en línea con la propuesta general del desarrollo.

El emprendimiento también reconocido como “Micrópolis Piedemonte” , combinará residencias, mercado y hospitalidad en un mismo masterplan, con un canal de riego integrado al paisajismo. Sus residencias forman parte del primer proyecto de branded residences de la región , bajo Autograph Collection de Marriott, sumando a sus propietarios el respaldo y los beneficios de Marriott Bonvoy.

“Cada residencia se piensa desde la recuperación patrimonial y la cultura montañesa de Mendoza, con diseño de autor, materiales nobles y una relación directa con el entorno del piedemonte. El proyecto integra vivienda, mercado y servicios bajo una misma lógica de usos mixtos”, explicaron a LA NACIÓN desde Armentano. Bajo esta concepción, como plaza comercial de El Borgo, aparece el Zoco, que recupera la tradición del mercado de pueblo y la traduce en un formato contemporáneo, con locales gastronómicos, comercios de cercanía y espacios de encuentro .

“Su apertura es inminente y marca un nuevo hito en la consolidación de Piedemonte como destino de usos mixtos, ahora reforzado por la llegada de Banco Macro como su primer gran vecino corporativo”, ponderaron desde la compañía, que ratifica el rumbo de Micrópolis Piedemonte como nueva centralidad urbana de Mendoza, un ecosistema de usos mixtos , donde la inversión con propósito, la recuperación patrimonial y la identidad del oasis mendocino conviven con estándares internacionales de desarrollo .

La elección de la zona no es casual : está bien conectada, tiene un entorno natural y promete un exponencial crecimiento urbano con un polo residencial, comercial y de servicios donde conviven bodegas, gastronomía de alta gama, colegios bilingües, countries. Es un nuevo polo urbano donde convivan vivienda, hotelería, gastronomía, servicios y también actividad corporativa de primer nivel. Seguimos invirtiendo y apostando fuerte por Mendoza", comentó a LA NACIÓN Nicolas Armentano, director de Armentano Desarrollos Inmobiliarios.

Desde Armentano contaron que su objetivo es “desarrollar micrópolis” , focalizando los proyectos en ecosistemas urbanos integrados que combinan residencias, mercado, hospitalidad y servicios. Así, con las iniciativas en Piedemonte, Agrelo, Maipú y Perdriel, la compañía está detrás de una nueva forma de habitar Mendoza , basada en la recuperación patrimonial y la “inversión con propósito”.

Fuente: La Nación