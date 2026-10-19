Otra denuncia de Kicillof contra Milei: ahora por demoras en la transferencia de fondos para atenuar los efectos del Niño

El gobierno bonaerense insiste en llevar al plano de los Tribunales penales las peleas por los recursos que, según Axel Kicillof , la gestión de Javier Milei retacea a la Provincia. Ahora, la Gobernación informo que denunciará en al Presidente y a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo , por la “casi nula ejecución” de miles de millones de pesos del Fondo Hídrico que resultarían imprescindibles para atenuar los efectos del fenómeno del Niño.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco , y su colega de Infraestructura, Gabriel Katopodis , anticiparon este lunes una nueva presentación ante la Justicia Federal porque sostienen que las autoridades nacionales sólo utilizaron (en 2024, 2025 y 2026) el 36% de los $ 402.000 millones que recaudó ese fondo nacional que tiene un fin de uso específico.

“Sólo transfieren 1 de cada 3 pesos recaudados, y además el Gobierno no autoriza a Buenos Aires, como si hace con otras provincias, a solicitar financiación en el exterior para hacer las obras necesarias para enfrentar la contingencia climática que ya está impactando en el territorio”, explicaron los funcionarios en la habitual conferencia de los lunes, que se realiza en la Gobernación, en La Plata.

Por eso, según explicaron desde Infraestructura, los asesores legales preparan una presentación contra Milei y Caputo para solicitar que se los investigue por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La Provincia ya construyó un camino desde La Plata hasta los Tribunales Federales por reclamos al gobierno libertario. Denunció a las máximas autoridades por diversos incumplimientos . Lo hizo ante juzgados de primera instancia, ante el fuero penal o administrativo y ante la Corte. Todos son planteos por incumplimiento en la remisión de partidas que la Provincia considera le corresponden por leyes o disposiciones específicas. Kicillof calculó en más de 25 billones de pesos ese desvío de Nación desde que comenzó el gobierno mileísta.

Fuente: Clarín