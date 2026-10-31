Orégano seco: cómo se realiza una infusión y cuáles son sus beneficios

El té de orégano es una infusión sencilla de preparar que puede incorporarse a la alimentación como una alternativa más entre las bebidas que se consumen habitualmente. Su popularidad está relacionada con las propiedades del orégano y con los efectos que se atribuyen a algunos de los compuestos presentes en esta planta aromática.

Su consumo se vincula principalmente con el bienestar digestivo y con la acción de determinadas sustancias naturales. Sin embargo, sus efectos pueden variar de una persona a otra y el consumo de esta infusión no reemplaza las indicaciones ni los tratamientos recomendados por un profesional de la salud.

Estas sustancias han despertado interés entre quienes buscan incorporar alternativas naturales a una alimentación equilibrada. De todos modos, las propiedades observadas en estudios de laboratorio no necesariamente se traducen en los mismos efectos al consumir la planta en forma de infusión.

Incorporar té de orégano ocasionalmente permite consumir algunos de los compuestos vegetales presentes en esta planta, como parte de una alimentación variada.

La infusión ha sido estudiada debido a las características de diferentes componentes del orégano. Sin embargo, la evidencia disponible todavía no permite considerar el consumo diario de té de orégano como un tratamiento para enfermedades específicas.

Entre los posibles efectos asociados con esta planta se encuentran:

Preparar una infusión de orégano es sencillo y requiere pocos ingredientes. Para hacerla en casa, se pueden seguir estos pasos:

El té de orégano puede ser una bebida sencilla para incluir dentro de una alimentación variada. Aunque algunos de sus compuestos presentan características interesantes, sus posibles beneficios deben interpretarse con cautela y no como sustituto de un tratamiento médico.

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Fuente: La Nación