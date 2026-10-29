Noche de Halloween en la Argentina: estas son las costumbres

La celebración del último día de octubre se fue instalando paulatinamente en el país y ahora reúne a miles de seguidores que, para la noche de Halloween en la Argentina, implementan determinadas costumbres.

La fecha se fue convirtiendo en un clásico para niños y adolescentes , que son los más entusiastas al momento de elegir un disfraz, armar detalles decorativos o crear accesorios vinculados al terror y el misterio en la tarde y noche de cada 31 de octubre.

En la Argentina el festejo se concentra, entre los más chicos, dentro de la franja horaria de la tarde . En tanto los jóvenes y adultos suelen reunirse en fiestas nocturnas . A lo largo del país, los boliches, bares y salones de eventos organiza n fiestas temáticas donde el uso de disfraces terroríficos o creativos son el factor común de la convocatoria.

El clásico “Trick or Treat” , adaptado como “Dulce o Truco” se utiliza tanto en barrios cerrados y countries , donde es muy común que los niños salgan en grupos grandes a recorrer las calles del barrio de casa en casa pidiendo caramelos, y en centros comerciales urbanos, especialmente en jugueterías, librerías o locales gastronómicos y kioscos, que se suman decorando sus vidrieras y repartiendo golosinas a los chicos que se acercan disfrazados por la tarde.

Los jardines de infantes, escuelas primarias y clubes deportivos adoptaron la fecha como una actividad lúdica más. Aquí los chicos suelen asistir disfrazados a clases o a los entrenamientos.

Además, en algunos lugares recreativos se realizan talleres de manualidades, se pintan calabazas y se comparten meriendas temáticas.

Sobre todo en los últimos años se ha vuelto común ver decoraciones de Halloween . Esto se ve en los días previos en vidrieras de locales comerciales, negocios de indumentaria, panaderías, confiterías, que se decoran con telarañas artificiales, murciélagos, esqueletos y calabazas iluminadas.

El costado comercial y gastronómico estuvo muy apuntalado por esta fecha en los últimos años. Los supermercados y kioscos se llenan de góndolas exclusivas con golosinas temáticas ; los cotillones suelen renovar su mercadería diaria por la cantidad de ventas, e incluso pueden quedar desabastecidos en el día de Halloween.

En tanto, las pastelerías artesanales y cafeterías de autor ofrecen productos especiales para la fecha, como cupcakes decorados como fantasmas , galletitas en forma de sombrero de bruja o tortas con detalles “sangrientos”.

La celebración de Halloween se puede completar con juegos específicos a los que se les puede agregar un detalle de la fecha y convertirlos en una excelente alternativa de entretenimiento :

Fuente: La Nación