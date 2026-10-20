“No va a dar cero”: la insólita admisión de un camionero al que le hicieron un test de alcoholemia en la Panamericana

El diálogo fue bizarro; en cuanto el agente que realizaba controles en la autopista Panamericana le requirió la documentación, al camionero se le caían las cosas de las manos. El aliento, además, lo delataba. Y él lo sabía. “Me van a hacer pedazos” , alcanzó a balbucear.

“Usted no puede seguir circulando, le dijo el inspector”. El conductor, que llevaba puesta una remera azul con el logo de Cervecería y Maltería Quilmes, admitía: “Es que sí, tomé...”, pero también se quejaba porque nadie escuchaba las excusas que intentaba. “¿Ve que no me deja hablar", llegó a cuestionar tímidamente.

Luego llegó el momento de la verdad; el agente le explicó que debía soplar en la pipeta y cuál debía ser el resultado a ver en la pantalla del alcoholímetro. “Tiene que dar cero, jefe”, le advirtió. “No va a dar cero” , reconoció, antes de cumplir el trámite.

Y no, no dio cero: fue alcoholemia positiva de 2,65 g/l. El camionero, de 40 años, reconoció que había iniciado su viaje en Corrientes.

Según informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), “ tras el resultado, se le impidió continuar conduciendo y se expone a una multa superior a los 2 millones de pesos y a una suspensión de la licencia de hasta 18 meses ”.

El caso se registró durante un operativo en el que la ANSV fiscalizó a 780 conductores de vehículos pesados sobre la autopista Panamericana. Los controles buscan verificar que los camioneros y conductores de colectivos de traslado de pasajeros circulen con la documentación en regla, sin alcohol en sangre y respetando el uso obligatorio del carril derecho.

En total, 94 conductores profesionales fueron sancionados por distintas infracciones, entre ellas circular con la patente adulterada, no respetar el carril correspondiente, utilizar el celular al volante y no llevar puesto el cinturón de seguridad .

La fiscalización del transporte pesado es clave para detectar conductas de riesgo y prevenir siniestros viales graves en las rutas y autopistas del país.

Fuente: La Nación