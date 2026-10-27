No tires los pallets de madera viejos, son un tesoro: cómo transformarlos en un sillón de jardín para tener más comodidad

Los pallets de madera que suelen quedar olvidados en depósitos, garajes o patios pueden tener una segunda vida en el hogar. Una alternativa es reutilizarlos para fabricar un sillón de exterior , una opción práctica para sumar asientos al jardín, al balcón o a una galería sin tener que comprar muebles nuevos.

Para llevar adelante este proyecto, es importante elegir pallets que estén en buenas condiciones , preparar la madera y contar con herramientas adecuadas para unir las piezas. El diseño puede variar según el espacio disponible y la cantidad de material, pero una estructura sencilla permite construir una base y un respaldo para colocar almohadones y lograr un asiento más cómodo.

Para empezar, reuní dos o tres pallets resistentes , una lija o lijadora, tornillos para madera, un taladro y elementos de protección personal. También podés necesitar una sierra si tenés que adaptar las dimensiones de las piezas . Antes de comenzar, definí el tamaño del sillón y comprobá que los pallets puedan soportar el peso de las personas que lo van a utilizar.

Aunque reutilizar pallets es una alternativa económica para fabricar muebles, no todos son aptos para este tipo de proyecto. La seguridad y la durabilidad dependen del estado de la madera, de la calidad de las uniones y de la forma en que se construya la estructura.

Antes de armar el sillón, tené en cuenta estas recomendaciones:

Fuente: TN