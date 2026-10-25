Ni Sofía ni Camila: cuál es el nombre de mujer más usado desde 2020, según el RENAPER

La elección del nombre de una hija suele combinar gustos personales, tradiciones familiares y tendencias que cambian todos los años. En la Argentina, los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) muestran que un nombre de origen italiano se convirtió en el más elegido para las nenas desde que empezó la década del 2020 .

Se trata de Isabella , que encabeza el ranking de nombres femeninos más registrados desde 2020, por delante de Valentina y Sofía , dos opciones que también se mantienen entre las favoritas de las familias argentinas.

Según los datos oficiales del RENAPER correspondientes a la década actual, Isabella lidera la lista con 53.877 inscripciones , seguido por Valentina, con 46.747, y Sofía, con 41.032.

El ranking refleja un cambio en las preferencias respecto de décadas anteriores, cuando nombres tradicionales como María , Beatriz y Graciela tenían una presencia mayor .

Estos son los nombres femeninos con más registros en la Argentina durante la década de 2020, de acuerdo con los datos publicados a partir de las estadísticas del RENAPER:

La lista muestra que conviven nombres clásicos, como Victoria y Martina , con opciones más breves y de proyección internacional, como Emma , Olivia y Mía .

Las estadísticas también permiten observar cómo cambiaron las elecciones de las familias argentinas a lo largo de las generaciones.

María, que había sido uno de los nombres femeninos más frecuentes en la década de 1960 , queda bastante postergado en los registros actuales. Algo similar ocurrie con Beatriz , Graciela , Mónica y Silvia , que perdieron protagonismo frente a las nuevas tendencias.

En cambio, Isabella pasó de tener una presencia muy baja en los registros de los años 60 a ocupar el primer puesto entre los nombres femeninos más elegidos desde 2020.

Fuente: TN