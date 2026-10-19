Ni blanco ni plateado: el color que será tendencia para decorar la casa en Año Nuevo 2027

Durante años, el blanco y el plateado fueron dos de los colores clásicos para decorar la casa durante las fiestas de fin de año. Sin embargo, el dorado se presenta como una alternativa para recibir el Año Nuevo 2027 con una estética cálida, elegante y luminosa.

La propuesta no consiste en llenar los ambientes de brillos, sino en incorporar detalles metálicos que reflejen la luz y acompañen el resto de la decoración. Esta elección coincide con una tendencia que gana espacio en el diseño de interiores: el regreso de los metales cálidos , como el oro , el bronce y el latón , en acabados más sutiles.

Según un análisis de la revista especializada Archie Interiors , el dorado volvió a ganar protagonismo en los interiores contemporáneos , impulsado por la recuperación del estilo art déco y el interés por ambientes con más calidez y personalidad.

El dorado tiene la capacidad de reflejar la luz y generar puntos de atención dentro de un ambiente . Por eso, puede funcionar tanto en espacios amplios como en departamentos pequeños, siempre que se utilice de manera equilibrada.

La firma de decoración Accent Decor también destaca la versatilidad de este acabado. Señala que los detalles dorados aportan calidez y elegancia a diferentes estilos y celebraciones , y que pueden integrarse en objetos decorativos sin competir con el resto de los elementos.

En la misma línea, el estudio de interiorismo Bionki Interiors incluyó el dorado champagne entre sus propuestas de decoración para la temporada festiva de 2026. La firma recomienda combinarlo con otros materiales y acabados presentes en el hogar para conseguir un resultado armónico.

Para lograr un ambiente festivo sin sobrecargar los espacios, se puede incorporar el dorado en pequeños elementos distribuidos por la casa.

El dorado puede combinarse con distintas paletas según el estilo que se busque. Para una decoración sobria, el blanco roto, el beige y el color arena funcionan como base y permiten que los detalles metálicos se destaquen.

Fuente: TN