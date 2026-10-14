Murió un marinero tras quedar atrapado por un equipo de pesca en un buque

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Un marinero de 53 años murió a bordo del buque pesquero Cabo Vírgenes luego de quedar aprisionado por un portón del aparejo de pesca durante las tareas de captura de merluza común en el Atlántico Sur. El accidente ocurrió este martes, a unas 200 millas náuticas al nordeste de Puerto Deseado, Santa Cruz. La víctima fue identificada como Alejandro Silva. Un marinero de 53 años murió a bordo del buque pesquero Cabo Vírgenes luego de quedar aprisionado por un portón del aparejo de pesca durante las tareas de captura de merluza común en el Atlántico Sur. El accidente ocurrió este martes, a unas 200 millas náuticas al nordeste de Puerto Deseado, Santa Cruz. La víctima fue identificada como Alejandro Silva.

El barco, de bandera argentina y operado por Red Chamber Argentina S.A., había zarpado de Puerto Madryn el 4 de octubre y tenía previsto regresar el jueves 15, una vez completada la carga.

Según informó el medio especializado Pescare, Silva permaneció consciente inicialmente, aunque presentaba fuertes dolores y vómitos. El capitán alertó a la estación costera L3A Comodoro Rivadavia, desde donde se realizó una consulta médica por radio para orientar la asistencia y se indicaron medidas de primeros auxilios.

Sin embargo, el estado del marinero empeoró rápidamente. El capitán informó que había perdido el conocimiento, aunque todavía presentaba signos vitales, por lo que se activó el protocolo de aeroevacuación de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Un helicóptero Dauphin PA-43 despegó con una médica a bordo, mientras que también participó un avión PA-25 de la fuerza. Durante el operativo, el capitán comunicó que ya no lograba detectar el pulso del trabajador. La médica autorizó el uso del desfibrilador externo automático disponible en el barco.

Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y la utilización del desfibrilador, no fue posible salvarlo. Poco después, el capitán confirmó el fallecimiento de Silva y la evacuación aérea quedó sin efecto.

La auxiliar fiscal federal Romina Mariana Cerezo, con asiento en Caleta Olivia, fue notificada del caso y autorizó que el buque modificara su rumbo hacia Puerto Madryn. Al arribar a puerto, personal de la Prefectura Naval tomará declaraciones testimoniales, mientras que las pericias judiciales buscarán determinar las circunstancias del accidente y la causa de muerte.

Otro tripulante había muerto en julio

El caso vuelve a poner en foco los accidentes que involucran al mismo pesquero. El 23 de julio de 2026, Eduardo Morales, de aproximadamente 50 años y oriundo de Sierra Grande, Río Negro, cayó al mar mientras trabajaba a bordo del Cabo Vírgenes.

En aquella oportunidad, más de 40 embarcaciones de la flota pesquera participaron del operativo de búsqueda, luego de suspender temporalmente sus tareas de arrastre. El cuerpo fue encontrado más de tres horas después por el buque Magdalena, perteneciente a la empresa Iberconsa.

César Zapata, secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en Puerto Madryn, destacó entonces la colaboración de los trabajadores de la flota para localizar al marinero.