Murió Leonardo Cohen Arazi, exrelacionista público condenado por los abusos en Independiente

El exrelacionista público Leonardo Cohen Arazi , condenado por abuso sexual y corrupción de menores en el Club Atlético Independiente, murió este jueves en el departamento de Palermo donde cumplía prisión domiciliaria.

El cuerpo sin vida fue encontrado en horas de la tarde y las primeras versiones indican que la muerte fue "por causas naturales" , producto de las complicaciones de salud que lo afectaban desde hace tiempo.

Después de 9 años desde que comenzó la investigación por "la prostitución y captación de menores" vinculados con las divisiones inferiores de la institución deportiva de Avellaneda , recién en marzo de este año y en juicio abreviado el Tribunal N° 3 de Lomas de Zamora condenó al representante a 10 años de cárcel . Sin embargo, la noticia se conoció tres meses después, a principios de junio .

La Justicia lo encontró culpable de la " promoción de la prostitución agravada por cometerse mediando abuso de una situación de vulnerabilidad y ser la víctima menor de 18 años". No obstante, en una medida considerada insólita, lo beneficiaron con prisión domiciliaria y lo habilitaron a hacer salidas transitorias para trabajar seis veces por semana en un maxikiosco de Sarandí.

El fallo, que expresó el acuerdo entre la defensa de Cohen Arazi y la fiscal Viviana Giorg i, estableció la ”prohibición de desempeñarse laboralmente en cualquier tipo de establecimiento o entidad deportiva y/o educativa donde asistan y/o alberguen menores de edad”.

La causa estableció que "al menos siete víctimas habían sido abusadas por seis adultos que los llamaban, los contactaban y los llevaban a departamentos en los que les daban entre 700 y 1.500 pesos para abusar sexualmente de ellos".

Cohen Arazi era reconocido en la farándula porteña . Fue jefe de prensa de Ricardo Fort , RRPP de boliches y hasta tuvo un local gastronómico en Palermo. Solía presentarse como productor, agente de prensa y mánager, e incluso trabajó varios años en Esperanto , una discoteca a la que asistían muchísimos famosos.

Los abusos en Independiente salieron a la luz cuando una de las víctimas, de la categoría 2001, acudió al coordinador de las Inferiores, Fernando Berón , para contarle lo que estaba pasando.

Tras la difusión del tema y el escándalo que se desató, desde el club realizaron la denuncia en la Unidad Fiscal de Investigación 4 de Avellaneda, a cargo de María Soledad Garibaldi. En ese entonces, la causa fue caratulada como "abuso sexual, y promoción y facilitación de la prostitución ".

Cohen Arazi fue el último de los seis condenados a penas de entre 10 y 12 años, todos ellos con beneficios pese a que las pericias determinaron la veracidad de los dramáticos testimonios que relataron las víctimas.

Fuente: Clarín