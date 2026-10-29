Murió el comodoro Carlos Rinke: el “numeral de hierro” que protagonizó misiones clave en la guerra de Malvinas

Este miércoles murió a los 70 años Carlos Alfredo Rinke, un histórico piloto de combate de la Fuerza Aérea que fue clave en varias misiones durante la guerra de Malvinas. Era considerado un héroe entre sus pares, quienes lo conocían como el "numeral de hierro", por su participación en algunos de los ataques más decisivos contra la flota británica durante el conflicto de 1982. Desde el ámbito de las fuerzas armadas y de la política lo recordaron con afecto.

"Un héroe de la Patria", no tardaron en calificarlo desde varios sectores de las fuerzas armadas argentinas y también desde la política. Carlos Rinke murió este miércoles a sus 70 años, en Córdoba capital, mientras esperaba un trasplante de médula ósea, su última batalla. A sus 26 años se ganó a puro empeño el mote de "numeral de hierro", un apodo que respondía a su valerosa actuación durante la guerra de Malvinas.

"El numeral es la posición en las escuadrillas; hay un guía adelante y el numeral va acompañando. El apodo surgió porque yo era muy efectivo , participé en todas las misiones que me tocaron y regresé de cada una", explicó Rinke sobre su apodo. Fue piloto de la Fuerza Aérea, formado en la Escuela de Aviación Militar durante década de 1970, y parte de aquella joven generación de oficiales que, con apenas tres años de carrera militar, asumió inmensas responsabilidades durante la guerra.

A bordo de los cazabombarderos Douglas A-4B Skyhawk del Grupo 5 de Caza, de la V Brigada Aérea, el "numeral de hierro" protagonizó algunas de las acciones más audaces de la aviación militar contemporánea.

La táctica principal de los pilotos argentinos para neutralizar la superioridad tecnológica británica fue volar rasante sobre el mar a más de 800 kilómetros por hora, a escasos metros de la superficie, para evadir los radares y misiles enemigos; el riesgo de caer al mar era constante. Rinke recordó años más tarde sus hazañas: "Se decía que eran aviones viejos pero en realidad eran nobles. Los que estábamos arriba éramos argentinos, con esa locura de hacer vuelos rasantes . Sabíamos que no hacía falta el enemigo para no volver".

Rinke participó en seis de las 505 salidas operativas que realizó la Fuerza Aérea durante el conflicto de Malvinas, pero esas seis fueron clave. Operando siempre desde la base continental de Río Gallegos y sin haber pisado nunca el suelo de las islas, entre sus misiones se cuenta el ataque al HMS Antelope el 23 de mayo. Como parte de la escuadrilla de ataque junto al teniente Luciano Guadagnini, la incursión aérea dañó gravemente el destructor británico, que terminó hundiéndose al día siguiente tras la detonación intempestiva de una de las bombas durante las tareas de desactivación. En esa misma misión, Guadagnini fue derribado.

Otra epopeya con su rúbrica fue el ataque a la HMS Broadsword y el hundimiento del HMS Coventry, ocurrido el 25 de mayo. En la jornada más emblemática para su escuadrón, Rinke y sus compañeros de escuadra atacaron en vuelo rasante a la fragata HMS Broadsword. Una fotografía tomada por un marino británico capturó a los dos aviones A-4B argentinos aproximándose a ras del agua bajo intenso fuego de artillería.

En esa misma incursión, aviones de sus compañeros impactaron al destructor HMS Coventry, que también culminó en su hundimiento. La escuadrilla completa logró regresar sin sufrir bajas.

También se recuerda a Rinke por su papel en el desastre británico en Bahía Agradable, el 8 de junio, cuando integró las cuadrillas aéreas que atacaron a los buques de desembarco RFA Sir Galahad y RFA Sir Tristan, lo que representó una dura estocada a las fuerzas de desembarco inglesas.

"No se puede salir de ahí. Es un pacto de sangre. Salir con un compañero y volver sin él… eso no se olvida. Era cuestión de segundos, de suerte", señalaría años más tarde Rinke sobre cómo asumía la responsabilidad durante sus tareas.

A pesar de ser uno de los más condecorados y recordados en la Fuerza Aérea, Rinke mantuvo una postura humilde y enfocada en el colectivo, y era común en él que al rememorar sus hazañas pidiera reconocimiento para quienes sostuvieron las operaciones desde el continente: "El piloto es la punta de una larga cadena . Detrás hay mecánicos, armeros, radares, meteorólogos. Sin ellos, nada hubiese sido posible".

También tenía un costado espiritual: en 2025, concretó a pie los más de 700 kilómetros del Camino de Santiago, hacia Santiago de Compostela en el norte de España. Durante ese mes de caminata en soledad, Rinke aseguró: "Llevé a mis compañeros caídos conmigo. Sentí su compañía en todo momento".

Luego su retiro de la Fuerza Aérea como comodoro, tras más de tres décadas de servicio, Rinke se dedicó a su familia: estaba casado con María Gabriela Fierro, fue padre de cinco hijos (María, Josefina, Tomás, Juan y Lucas) y abuelo de 12 nietos.

Las Fuerzas Armadas escribieron un mensaje sentido para conmemorar a Rinke: "Con tan solo 26 años y con el grado de teniente, participó en misiones de combate sobre el Atlántico Sur. El 25 de mayo de 1982, participó junto con el entonces capitán Pablo Marcos Carballo. De aquella jornada quedó una de las imágenes más emblemáticas de la Guerra de Malvinas : dos A-4B Skyhawk volando al ras de las olas, con Rinke y Carballo a los mandos, rumbo al ataque contra la flota británica".

"Una imagen que inmortalizó para siempre el coraje y la determinación de aquellos jóvenes pilotos argentinos. Honor y gloria eterna", enfatizó el mensaje de las FF. AA.

La vicepresidente, Victoria Villarruel, también aprovechó para expedirse: "Que en paz descanse, Soldado de la Patria. ¡Argentina tiene héroes! ¡¡¡Malvinas Argentinas ayer, hoy y siempre!!!"

🇦🇷 | Adiós, Numeral de Hierro. 🫡🇦🇷 Hoy despedimos al Comodoro (R) Veterano de la Guerra de Malvinas Carlos Alfredo “Palo” Rinke, piloto de A-4B Skyhawk del Grupo 5 de Caza de la Fuerza Aérea Argentina durante el conflicto de 1982. Con tan solo 26 años y con el grado de… pic.twitter.com/ZW5aMYJp8T

El diputado nacional y exministro de Defensa Luis Petri fue otro de los que tuiteó para despedirlo: "Hasta siempre, numeral de hierro. Hoy nos dejó el Comodoro (R) VGM Carlos Rinke. En 1982 voló en cada misión que le tocó y volvió de todas. Al ras del mar, a 800 km/h, con un rosario rezado antes de despegar. Honor y gratitud eterna. Mi abrazo a su familia, a la Fuerza Aérea y a todos sus camaradas, los veteranos de Malvinas".

Fuente: Clarín