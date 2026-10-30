Motochorros le robaron el auto y casi se llevan a una nena de 4 años que estaba en el asiento trasero

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Un violento episodio de inseguridad se vivió cuando un hombre salía de su casa para llevar a sus hijos al jardín y fue interceptado por dos motochorros armados que lo amenazaron para robarle el vehículo.

La víctima, identificada como Leandro, acababa de colocar a su hija de 4 años en la sillita de seguridad ubicada en el asiento trasero del auto cuando fue sorprendido por los delincuentes.

A punta de pistola, uno de los asaltantes le exigió que entregara el vehículo. El hombre intentó advertirle que su pequeña todavía estaba dentro y le pidió que le permitiera retirarla antes de que escaparan.

Sin embargo, el delincuente respondió con amenazas: "No me importa nada, te voy a matar".

La situación generó momentos de desesperación. La pareja de Leandro, que estaba detrás de las rejas de la vivienda con otro de sus hijos en brazos, comenzó a gritar y pedir ayuda mientras el hombre rogaba que no lastimaran a la nena.

"Está mi hija, no le hagas nada, por favor. Dejame sacar la nena", suplicó.

Finalmente, Leandro logró retirar a la pequeña del vehículo y los delincuentes escaparon con el auto. El episodio dejó a la familia en medio de una situación de extrema angustia.