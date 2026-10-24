Milei volvió a atacar a Lula, que había dicho que en la Argentina la gente “come carne de burro”

El presidente Javier Milei volvió a acusar hoy a Luiz Inácio Lula da Silva de “ ladrón y mentiroso ”, un día después de que el mandatario brasileño afirmara , durante el debate presidencial con Flavio Bolsonaro , que en la Argentina la pobreza alcanza al 40% y que bajo su gobierno la gente “ come carne de burro ”.

“Lula ladrón y mentiroso. Su equipo de armado de campaña negativa ( dedicado a crear mentiras sobre adversarios ) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar , ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira. CIAO!”, sostuvo mediante un posteo en la red social X.

Fuente: La Nación