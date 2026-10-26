Milei sigue sin pronunciarse sobre las elecciones de Brasil: el contraste con la primera vuelta y el forzado hermetismo en la Casa Rosada

Al caer la tarde de este lunes, en el que Javier Milei mantenía un prolongado silencio sobre el resultado de las elecciones en Brasil, en las que se impuso Lula Da Silva sobre su aliado Flavio Bolsonaro , en el Gobierno aseguraban que “en principio” no se esperaba que hubiera un pronunciamiento oficial al respecto, según dijeron a LA NACION en la Casa Rosada.

De hecho, en la sede del gobierno argentino imperaba un forzado hermetismo, dado que Milei era el único presidente de la región sudamericana que no había enviado un mensaje de felicitaciones por el acto electoral en Brasil .

En medio de un silencio oficial que ya acumulaba 24 horas, las declaraciones de Donald Trump , que habló de un “resultado amañado” y apuntó que la extensión del horario de votación pedida por Lula “fue muy extraña” , no pasaron inadvertidas en la Casa Rosada.

El mandatario está en plena sintonía con Washington, por lo que la mira estaba puesta en lo que podría pasar después. Sin embargo, al cierre de esta nota, en Balcarce 50 insistieron en que no estaba en agenda, al menos de momento, la posibilidad de que el Gobierno se exprese sobre el tema .

Por lo pronto, a diferencia de lo que pasó luego de la primera vuelta, en la que Milei felicitó por su cuenta de la red social X a Flavio Bolsonaro poco después de conocida su victoria e incluso llevó el tema al día siguiente, a la r eunión con su Gabinete , esta vez no usó sus redes sociales, ni tampoco ningún canal diplomático para felicitar a Lula, con quien no tiene diálogo alguno.

Se transformó así en el único presidente de la región que no hizo llegar su saludo, ni el reconocimiento de la victoria del brasileño, que gobernará el país por cuarta vez. Sí lo hicieron mandatarios con los que Milei tiene excelente sintonía, como Keiko Fujimori , de Perú; Abelardo della Espriella , de Colombia; José Antonio Kast , de Chile; Santiago Peña , de Paraguay y Rodrigo Paz , de Bolivia.

En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en…

Durante este lunes, Milei llegó a la Casa Rosada a las 9.15 y poco después volvió a tener agenda pública. Fue primero con un encuentro el Príncipe y Gran Maestre de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, Frey John Dunlap . De esa reunión también participaron el canciller Pablo Quirno y el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo .

Sin embargo, no trascendió que Milei haya analizado con Quirno la derrota de su aliado Bolsonaro en Brasil. Si lo hicieron, la conversación quedó entre ellos y la Cancillería también se mantuvo en silencio, contra las habituales prácticas diplomáticas .

Poco después, el Presidente encabezó la reunión de Gabinete, en la que si bien se comunicó que se abordó la agenda internacional , no se tocó la situación de Brasil, principal socio comercial de la Argentina, de acuerdo a las fuentes consultadas por LA NACION.

En la previa del Gabinete salió al balcón de la Casa Rosada y de frente a la Plaza de Mayo, efusivo, y acompañado por su hermana Karina Milei y varios miembros de su equipo, el Presidente movió sus manos imitando el saludo “six seven” ante un grupo de estudiantes, que lo vivaban.

Ya en la reunión, el escenario fue diametralmente opuesto a lo que pasó tres semanas atrás, el pasado lunes 5 de octubre, al día siguiente de la primera vuelta en las elecciones de Brasil, en las que Bolsonaro se impuso sobre Lula. En esa ocasión, al término del cónclave, la Casa Rosada comunicó que “se analizaron distintos temas de la agenda nacional e internacional, entre ellos, el escenario político en Brasil”.

También entonces, a diferencia de esta jornada, Milei se mostró muy satisfecho con el resultado de las elecciones en Brasil. Habló de “un gran triunfo” y, según una fuente al tanto del contenido de la reunión, señaló que “durante el último tramo de la campaña, Lula desplegó un plan platita que no tuvo el efecto esperado” .

Foi um prazer receber seu telefonema ontem, presidente Kast @PresidenteKast . Nos próximos anos, vamos trabalhar fortemente em uma agenda comum bilateral e regional, que beneficie tanto o Brasil como o povo irmão do Chile. https://t.co/8TYuwO4JAG

En la antesala de esa reunión, el mismo domingo 4, apenas pasadas las 21, el presidente argentino también había celebrado la victoria de Bolsonaro en sus redes. “La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flavio Bolsonaro por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad” , consignó Milei, que siguió los resultados desde la quinta presidencial de Olivos.

Tres semanas después, el escenario fue completamente distinto tanto en Brasil, como en la Argentina. Lula pasó buena parte de la tarde agradeciendo los mensajes de los presidentes de la región y de otras partes del mundo, pero nunca le llegó el de Milei .

Fuente: La Nación