Milei mostró su alegría por la visita del Papa y dijo que ceder en el programa sería conducir a la Argentina “al infierno”

El presidente Javier Milei participó este sábado en la inauguración del nuevo templo evangélico de Jesús es Rey, en Neuquén. Este espacio lo comanda el pastor Hugo Márquez , padre de la senadora nacional libertaria Nadia Márquez , también pastora y presente en el evento.

Tanto la secretaria general, Karina Milei , como el titular de Diputados, Martín Menem , jefes políticos de Márquez, acompañaron a Milei en este segundo acercamiento en lo que va de la semana a sectores evangélicos, a ocho días para la llegada del papa León XIV a la Argentina .

En su discurso, Milei hizo paralelismos constantes entre la economía y la fe. Frente a los evangélicos presentes en el auditorio, celebró la llegada del Papa y remarcó que ceder en el programa económico sería conducir la Argentina “al infierno”. Esto, en medio de las presiones tanto externas como dentro de su propia gestión para que relaje el plan si quiere ser reelecto.

Tras halagar a la familia Márquez por el nuevo templo y por su labor pastoral de “casi 90 años de historia”, Milei planteó que la inauguración llega “en un momento muy especial para la fe” en la Argentina. Así, recordó la llegada del Santo Padre en medio de su acercamiento a los evangélicos.

El lunes, el Presidente y su hermana ya habían aparecido de sorpresa en el Museo de la Casa Rosada para un acto oficial por el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes (que se celebra en realidad el 31 de octubre , en base a una ley de 2024). Los invitados se impactaron cuando, en plena celebración, entró personal de Casa Militar para informar que los Milei pasarían por ahí. Antes de su llegada, a los asistentes les dieron un sobre para que dejaran sus teléfonos y les ordenaron que no podían ni filmar ni sacarles fotos, según el relato de testigos a LA NACION .

“En los próximos días tendremos la posibilidad de recibir al Papa, la primera vez que visita la Argentina en casi 40 años”, arengó el Presidente este sábado en su discurso en el templo evangélico y acotó: “Lo esperamos con los brazos abiertos, dichosos de ser bendecidos con su presencia . Un acontecimiento de semejante trascendencia será motivo de inmensa alegría y enriquecimiento espiritual para los argentinos, además de una buena oportunidad para reflexionar sobre los valores judeocristianos que hemos decidido defender”. El auditorio aplaudió.

En la Casa Rosada buscaron bajarle el tono a cualquier tensión con la Iglesia Católica en medio de estas actividades, con el argumento de que esta semana era especial para los evangélicos por conmemorarse su fecha.

Fuente: La Nación