Messi eligió a los cracks del futuro y puso a Tomás Aranda entre los diez nombres llamados a seguir su legado

Lionel Messi siempre es noticia . Por lo que hace dentro de la cancha, como su doblete con Inter Miami ante DC United en su primer partido tras el retiro de la selección, y también por lo que ocurre afuera. Esta vez, por una elección que toca de cerca al fútbol argentino: señaló a diez jóvenes talentos de distintas partes del mundo y entre ellos incluyó a Tomás Aranda , el futbolista de Boca que formó parte de la delegación argentina durante la gira previa al Mundial y que asoma como uno de los nombres a seguir en el recambio de Lionel Scaloni para la nueva etapa sin el rosarino.

Todo formó parte de una publicidad de la firma que viste a Messi, como parte del lanzamiento de una nueva línea de botines. Bajo el lema Messi +10, el astro presenta a diez futbolistas jóvenes llamados a llevar ese modelo y continuar, desde distintos lugares, una historia ligada a su figura . “Cualquiera puede contar una historia. Pero una gran historia requiere la mano de un maestro. Algunos dudaban de que él pudiera escribir otro clásico. Pero con un solo trazo de pluma, nacen nuevos personajes. Diez capítulos que reescriben el futuro del juego”, relata una voz en inglés, mientras se muestran imágenes de Messi sentado frente a un escritorio, rodeado de papeles, con una lapicera en la mano.

La escena final lo muestra junto a una pila de diez libros apoyados sobre la mesa. En los lomos pueden leerse los nombres de los seleccionados. Uno de ellos es Tomás Aranda , que no tardó en reaccionar desde sus redes sociales, también en sintonía con la campaña de la marca.

“Más que agradecido con la vida por poder usar tus botines y, mucho más aún, por ser uno de los elegidos por vos. ¡Muchas gracias, capitán! Eternamente agradecido. Sos un referente para mí, dentro y fuera de la cancha”, escribió el enganche de 19 años, una de las grandes irrupciones de Boca durante 2026, que fue ganando espacio hasta alcanzar su mejor versión de la mano de Rodolfo Arruabarrena y empezar a acercarse cada vez más a la selección.

Durante una convocatoria a la Sub 20 compartió entrenamientos con la Mayor, luego integró la prelista de Scaloni para el Mundial y hasta disputó un partido ante Honduras poco antes del comienzo del torneo. Una experiencia que, según contó después, lo marcó especialmente por la posibilidad de convivir con Messi.

En aquel momento, Aranda relató: “ Cuando llegué al vestuario, me temblaba todo . Lo difícil lo hace fácil. Después, me pasaban las jugadas por la cabeza y decía: ‘¿cómo hace?’”. Messi es justamente uno de sus ídolos, junto a Juan Román Riquelme y Neymar.

Aranda se consolidó como una de las apariciones más interesantes de Boca y del fútbol argentino en el último tiempo, junto a su compañero Leonel Flores. Su nombre ya figuraba en los planes del cuerpo técnico para empezar a ampliar la base después del Mundial, aunque una lesión frenó ese recorrido: no pudo ser convocado para esta fecha FIFA debido a la fractura en el peroné derecho que sufrió a finales de agosto y que lo mantendrá fuera de las canchas hasta 2027.

Aranda nació en 2007, cuando Messi ya había disputado su primer Mundial con la selección argentina y llevaba varios años en Barcelona. Ahora, casi dos décadas después, es el propio Messi quien lo ubicó entre los jóvenes que pueden marcar el futuro del fútbol.

Entre los otros cracks escogidos por Messi en la publicidad aparecen el alemán Can Ozun , de Eintracht Fráncfort; el mexicano Gilberto Mora , de Tijuana; el español Jesús Rodríguez , de Como; el neerlandés Kees Smit , de AZ Alkmaar; el británico Max Dowman , de Arsenal; el estadounidense Zavier Gozo , de Crystal Palace; y tres futbolistas mujeres: la alemana Lotta Wrede , de Hamburgo, la inglesa Chloe Sarwie , de Chelsea, y la española Giovanna Waksman , de Olympique de Lyon.

Pero el que más destacó fue justamente Aranda , no solo porque es el único de los elegidos que compartió entrenamientos y vestuario con Messi, sino también porque, cuando empieza a discutirse quién puede ocupar parte de su lugar en la selección e incluso heredar su número de camiseta, su nombre vuelve a entrar en consideración como uno de los candidatos a continuar ese legado.

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Fuente: La Nación