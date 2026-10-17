Mauricio Macri apoyó a Santiago Passaglia con un mensaje en redes sociales y después borró el posteo

El expresidente y titular de Pro, Mauricio Macri , respaldó en redes sociales una propuesta del intendente de San Nicolás de los Arroyos, Santiago Passaglia , para reducir impuestos, pero más tarde borró el posteo. El exmandatario había elogiado la iniciativa de eliminar la tasa de seguridad e higiene que pagan comercios, pymes e industrias a cambio de que el gobierno nacional deje de cobrar IVA a los municipios por sus compras y obras públicas.

“Gran propuesta de Santiago Passaglia en San Nicolás: que la Nación deje de cobrar IVA a los municipios por la compra de suministros y la ejecución de obras públicas ”, escribió Macri en respuesta a una publicación en la que el jefe comunal compartió su propuesta y una carta dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo .

En su mensaje, el expresidente explicó que, como contrapartida, los municipios podrían suprimir aquella tasa y aclaró: “Obviamente, la iniciativa requiere una ley del Congreso para implementarse, pero me parece que vale la pena considerarla”.

El respaldo incluyó, además, un reconocimiento a la gestión local. “Recomiendo conocer todo lo que se ha hecho en San Nicolás para mejorar la vida de sus vecinos”, agregó Macri. Sin embargo, más tarde eliminó la respuesta a la publicación del intendente.

Bajar los impuestos que cobran otros es fácil. Lo desafío Presidente @JMilei a que lo hagamos los dos. Usted le pide a los municipios que bajemos las tasas. Le tomo la palabra. Si la Nación deja de cobrarnos IVA por las obras y servicios que hacemos para los vecinos, en San… pic.twitter.com/mLmiRvgNeP

Passaglia había difundido su planteo con un video acompañado por un texto en el que desafió al presidente Javier Milei a avanzar con una reducción de impuestos conjunta. “Bajar los impuestos que cobran otros es fácil” , escribió. Y añadió: “Usted le pide a los municipios que bajemos las tasas. Le tomo la palabra”.

Bajo la consigna “IVA 0. TASA 0” , el intendente se comprometió a eliminar la tasa de seguridad e higiene en San Nicolás si el gobierno nacional deja de cobrarle IVA por las obras y los servicios destinados a los vecinos. “Nosotros estamos dispuestos a resignar ingresos y bajar impuestos de verdad. ¿Ustedes?”, planteó.

Luego, compartió la carta enviada a Caputo , fechada el 13 de octubre de 2026. En ese documento, vinculó su iniciativa con las declaraciones de Milei durante el Coloquio de IDEA del 30 de septiembre. Según consignó, el Presidente había señalado que los reclamos por las tasas municipales debían dirigirse a los municipios. “Le proponemos transformar ese reclamo en un acuerdo concreto”, expresó Passaglia.

Para explicar su propuesta, el jefe comunal utilizó como ejemplo una compra municipal de materiales para asfaltar una calle por $1.000.000. Según detalló, a ese monto se suman $210.000 de IVA, lo que lleva el costo final a $1.210.000. También mencionó el impacto del impuesto sobre los gastos de alumbrado público, recolección de residuos, limpieza urbana, insumos y maquinaria.

En la carta, Passaglia sostuvo que la eliminación de ambos tributos beneficiaría al sector productivo y cuestionó al Gobierno por lo que describió como un “contexto de recesión que ustedes no terminan de aceptar” .

Hacia el cierre de la carta, el intendente insistió en que la baja de impuestos debía ser un compromiso compartido entre la Nación y los municipios. “San Nicolás está dispuesto a dar el primer paso. Esperamos que la Nación también se comprometa”, concluyó.

Fuente: La Nación