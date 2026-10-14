“Mataron a un héroe mitológico”: Fernando Burlando pidió 15 años de prisión para Leopoldo Luque y 10 para Agustina Cosachov

“Sin lugar a dudas hoy tenemos una gran cita con la historia . Lo que ustedes decidirán en este juicio quedará sin ningún tipo de duda marcado a fuego en la memoria colectiva de esta y varias generaciones más. Y lo será no solamente por el nombre de la víctima, por su apellido, sino por su trascendencia, su importancia y su sello particular. Pero también lo va a ser por los ribetes de este juicio y por las características de la matanza de Diego Maradona ”.

Así comenzó la última exposición del abogado Fernando Burlando en el juicio por la muerte de Diego Maradona , quien, en representación de Dalma y Gianinna, se encargó de finalizar este miércoles con los alegatos de la parte acusadora.

En su exposición, que duró 5 horas, el letrado aseguró ante el tribunal que el Diez fue asesinado y librado a su suerte por sus médicos personales. En este contexto, acusó de homicidio simple con dolo eventual al neurocirujano Leopoldo Luque y le pidió la pena de 15 años de prisión . A Nancy Forlini , coordinadora de la prepaga Swiss Medical , le solicitó 12 años de cárcel por el mismo delito mientras que para la psiquiatra Agustina Cosachov, 10 años . Todos con inhabilitación profesional, que pidió comience a regir al momento del fallo en caso de ser de culpabilidad.

Para el psicólogo Carlos Díaz , por su parte, pidió que sea condenado por el delito de homicidio culposo a 5 años de prisión. Por ese delito también acusó al enfermero Ricardo Almirón y su jefe Mariano Perroni , para quienes solicitó 4 años y 6 meses para ambos .

“Es una de las vergüenzas ajenas más inimaginables. Mataron a un héroe mitológico , a un guerrero capaz de ir y volver del olvido y de la muerte cuando lo deseaba. Y lo hicieron obviamente de una manera muy cobarde. Aprovechándose sobre todo de la vulnerabilidad de su salud, agravándola hasta el límite de la muerte misma”, aseguró Burlando en su alegato.

A Pedro Di Spagna no lo acusó : solicitó que sea absuelto por falta de pruebas. Así, el médico clínico se convirtió en el único absuelto de esta causa . Como ningún acusador presentó cargos en su contra, no será necesario que asista a las tres audiencias restantes; su defensora tampoco deberá alegar obligatoriamente. Al escuchar al letrado, Di Spagna asentó con la cabeza .

Antes de Fernando Burlando fue el turno de Pablo Jurado , representante de las hermanas del Diez, quien solicitó penas más bajas para los imputados y coincidió con el abogado de Jana Maradona en solicitar la absolución del psicólogo Carlos Díaz por el beneficio de duda.

El pedido provocó la reacción de Dalma y Gianinna, presentes en la audiencia junto a su madre Claudia Villafañe , quienes se mostraron indignadas y hasta se enojaron con su hermana menor.

En sumatoria, las querellas pidieron entre 12 y 16 años de prisión para Leopoldo Luque; entre 10 y 12 para Nancy Forlini; entre 8 y 10 para Agustina Cosachov; hasta 5 para Carlos Díaz y hasta 4 años y 6 meses para Almirón y Perroni.

La semana que viene el debate oral continuará con los alegatos de las defensas. Habrá audiencia el martes, el miércoles y el jueves 22 de octubre hasta el mediodía. Esa será la última jornada, en la que los jueces del TOC N°7 de San Isidro se retirará a deliberar.

Fuente: Infobae