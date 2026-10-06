Masacre en un campo de Chascomús: Condenaron a prisión perpetua al policía que mató a su familia

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La Justicia condenó a prisión perpetua a Francisco Waldemar Reddy, un policía bonaerense de 22 años, por el triple crimen de su padre, su madrastra y su medio hermano, ocurrido en diciembre de 2023 en un campo de Chascomús.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores consideró probado que Reddy asesinó a Diego Reddy, de 44 años; María Eugenia Suárez, de 47; e Ignacio Reddy, de 11. El fallo se conoció este lunes después de las 13.

El acusado siguió la audiencia de manera virtual desde el penal de Batán. La condena no contempla la posibilidad de acceder a la libertad condicional, por lo que la pena efectiva puede extenderse hasta 40 años.

Según la resolución, el homicidio de su padre fue calificado por el vínculo, mientras que el de Suárez fue considerado agravado por alevosía. En el caso de Ignacio, la condena fue por homicidio simple.

El fiscal Juan Manuel Dávila había solicitado la prisión perpetua y sostuvo que el móvil estuvo relacionado principalmente con cuestiones económicas y conflictos familiares. La defensa oficial, a cargo de Diego Marcelo González, había pedido la absolución.

La venta de las vacas y la camioneta

De acuerdo con la investigación, un día antes del triple crimen Reddy vendió a escondidas 20 vacas de cría Aberdeen Angus que pertenecían a su padre. La operación se realizó por $3.400.000.

También había iniciado la compra de una Chevrolet S10 modelo 2008 a un vecino de Ayacucho. La operación se concretó mediante una permuta que incluía un Suzuki Fun modelo 2007 y cinco vacas que finalmente nunca entregó.

Antes de los asesinatos, el joven le había pedido a su tío un rifle calibre 22. Según declaró, lo necesitaba para ir a cazar chanchos a un campo de la Costa.

La falsa historia del secuestro

Después de los asesinatos, Reddy intentó instalar una falsa versión sobre un supuesto secuestro extorsivo. Mientras buscaban a su padre, aseguró que había recibido un llamado en el que le exigían siete millones de pesos.

La investigación determinó que esa comunicación nunca había existido. Incluso, según la causa, le pidió a un compañero de la Policía Bonaerense que otra agente lo llamara y fingiera ser un hombre para reclamarle dinero.

La maniobra fue descartada y quedó incorporada como parte de la investigación.

Cómo ocurrió el triple crimen

El 29 de diciembre de 2023, entre las 18 y las 19.30, Reddy asesinó primero a María Eugenia Suárez, quien se encontraba cocinando. La mujer recibió un disparo por la espalda.

Luego se dirigió a un galpón donde estaba Ignacio, de 11 años. El niño recibió un disparo en el abdomen y sufrió graves lesiones. También fue golpeado en la cabeza. Murió posteriormente en el Hospital San Vicente de Paul de Chascomús.

El encargado de la estancia encontró al menor después de advertir que un tractor permanecía con el motor encendido dentro del galpón.

Diego Reddy fue encontrado dos días después, entre unos pastizales ubicados a unos 200 metros de la vivienda. Tenía heridas de bala y una lesión defensiva en uno de sus brazos.

La investigación también determinó que la camioneta utilizada por Reddy había sido registrada por una cámara de seguridad durante la jornada del crimen. En una de las imágenes, tomada a las 19.43, se la observó circulando hacia la Ruta 2.

En el asiento trasero del vehículo fue encontrado el rifle utilizado en los ataques y el dermotest detectó restos compatibles con pólvora en las manos y los brazos del condenado.