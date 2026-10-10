Mar de Ajó es sede del 13° Congreso Internacional de Salvamento Acuático y Socorrismo

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Mar de Ajó recibe este fin de semana a especialistas de Argentina y el exterior en el marco del 13° Congreso Internacional de Salvamento Acuático y Socorrismo (CISAS 2026), que se desarrolla del viernes 9 al domingo 11 de octubre con conferencias, mesas de debate y talleres prácticos sobre prevención de ahogamientos, rescate y seguridad acuática.





Organizado por la Universidad Atlántida Argentina, a través de la Facultad de Humanidades y la Secretaría de Extensión Universitaria, el encuentro reúne a 15 especialistas de Argentina, Uruguay, España y Estados Unidos. Además, cuenta con más de 120 profesionales inscriptos de distintos puntos del país y del exterior.





Bajo el lema “El peligro de la subestimación del riesgo en los ahogamientos y los accidentes acuáticos”, el congreso busca fortalecer la capacitación de los profesionales y promover conductas preventivas para evitar accidentes en el agua.





La jornada de este sábado 10 incluye talleres rotativos de 11 a 15 en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, con prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP), primeros auxilios, manejo de hemorragias, búsqueda y rescate con perros y utilización de sillas anfibias.





Por la tarde, de 17.30 a 20.30, las actividades continuarán en el natatorio con ejercicios de rescate acuático, técnicas de prevención y atención de traumatismos en el agua.





El domingo 11, de 10 a 13, las prácticas de cierre se realizarán en la Playa Deportiva de Costanera y Moreno. Allí se trabajará con técnicas de rescate mediante tablas, kayak y embarcaciones, además de ejercicios de atención de emergencias acuáticas.





El congreso es dirigido por el Mg. Lic. Martín Del Gaiso y también promueve el intercambio de experiencias y conocimientos para desarrollar nuevas estrategias de prevención y fortalecer la seguridad en los espacios acuáticos.