Mapa de cortes por la despedida de Messi: qué calles estarán cerradas en Núñez

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tendrá este martes 6 de octubre un importante operativo de tránsito en Núñez . Por el partido ante Benín en el estadio Monumental, habrá cortes totales y parciales en distintas calles y accesos de la zona .

Además, la Línea D del subte extenderá su horario hasta la 1:30 de la madrugada del miércoles para facilitar la desconcentración de los hinchas.

Durante la jornada habrá restricciones al tránsito en distintos puntos cercanos al Monumental. Los principales cortes previstos son:

También se contemplan restricciones en otros cruces de la zona, como Tegucigalpa y avenida Del Libertador, Nicanor Méndez y Monroe, Rafael Hernández y Monroe, y avenida Lidoro Quinteros y avenida Del Libertador .

Por el operativo, se recomienda evitar circular por Núñez y sectores de Belgrano y utilizar vías alternativas.

La Línea D tendrá un servicio especial hasta la 1:30 de la madrugada del miércoles 7 de octubre . La medida busca facilitar el regreso de los hinchas una vez terminado el partido entre Argentina y Benín.

Una vez finalizado el horario habitual, los trenes saldrán únicamente desde Congreso de Tucumán , la estación más cercana al Monumental.

Durante este esquema especial, los pasajeros podrán bajar solamente en:

El encuentro entre Argentina y Benín se disputará este martes 6 de octubre a las 20 en el estadio Monumental. El partido será el marco de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

Las puertas del estadio abrirán a las 16 , cuatro horas antes del inicio, por lo que se espera una importante concentración de personas desde la tarde en los alrededores del Monumental.

Fuente: TN