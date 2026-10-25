Manejaba en contramano alcoholizado y atropelló a un motociclista: la Justicia lo condenó a pagar más de $52 millones

Un motociclista sufrió graves lesiones después de ser atropellado por una camioneta que circulaba en contramano, a exceso de velocidad y con alcoholemia positiva. El impacto fue tan fuerte que la moto terminó desplazada más de 20 metros.

El accidente ocurrió en Zapala, provincia de Neuquén , y derivó en una demanda por daños y perjuicios. Tras analizar las imágenes de seguridad y las pericias, la Justicia responsabilizó al conductor de la camioneta y lo condenó a pagar una indemnización superior a los $52 millones .

El siniestro ocurrió en la intersección de avenida San Martín y calle Avellaneda , en la ciudad de Zapala. Según la reconstrucción judicial, el motociclista circulaba por San Martín en sentido norte-sur, mientras que la camioneta avanzaba por Avellaneda en dirección contraria a la permitida.

Al llegar al cruce, el vehículo de mayor porte invadió la trayectoria de la moto y la impactó en su lateral derecho , lo que provocó que la motocicleta se desplazara más de 20 metros.

De acuerdo con el relato de la demanda, el automovilista continuó su marcha después del choque y se retiró del lugar sin asistir al motociclista .

La víctima sufrió lesiones graves y necesitó atención médica, intervenciones quirúrgicas y un prolongado proceso de recuperación.

Durante el juicio, los especialistas analizaron las imágenes de cámaras de seguridad, los daños en ambos vehículos y las características del lugar donde ocurrió el accidente.

A partir de esos elementos, determinaron que la camioneta circulaba a aproximadamente 72 kilómetros por hora , una velocidad superior a la permitida en ese cruce urbano sin semáforos.

Además, los estudios acreditaron que el conductor tenía 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre . La pericia también confirmó que el automovilista circulaba en contramano al momento del impacto.

El juez civil Marcos Recupero consideró que las pruebas demostraban una conducta contraria a las normas de tránsito y que no existían elementos para atribuirle responsabilidad al motociclista.

Tampoco encontró pruebas de que un tercero o una situación inevitable hubieran provocado el choque.

Para determinar la indemnización, el magistrado analizó las consecuencias físicas y psicológicas que sufrió la víctima. Las lesiones requirieron operaciones, colocación de material de osteosíntesis para estabilizar los huesos y tratamientos de rehabilitación .

El juzgado también tuvo en cuenta las secuelas que quedaron después de la recuperación y su impacto en la vida cotidiana del motociclista.

Con estos elementos, la Justicia estableció la responsabilidad del conductor de la camioneta y fijó una indemnización superior a los $52 millones por los daños ocasionados .

El fallo destacó que el accidente se produjo por una combinación de infracciones: circular en contramano, superar la velocidad permitida y conducir bajo los efectos del alcohol.

De esta manera, la Justicia concluyó que el choque era previsible y que el conductor debía responder económicamente por las graves consecuencias que provocó al motociclista .

Fuente: TN