Madariaga sumó cinco medallas en el tercer día de los Juegos Bonaerenses 2026

MADARIAGA

La delegación consiguió tres medallas de plata y dos de bronce en la Final Provincial que se disputa en Mar del Plata. También hubo triunfos en fútbol escolar y tenis de mesa, mientras que los representantes de Adultos Mayores continúan con buenas actuaciones.





La delegación de General Madariaga tuvo una destacada tercera jornada en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026, con una cosecha de cinco medallas: tres de plata y dos de bronce. Los representantes locales sumaron podios en natación adaptada, taekwondo y distintas categorías de danza folklórica, además de conseguir resultados positivos en varias disciplinas deportivas.

Una de las primeras alegrías llegó en el natatorio municipal Alberto Zorrilla, donde Milagros González obtuvo la medalla de plata y Carlos Tellechea la de bronce, ambos en la prueba de 25 metros espalda de Natación para Personas con Discapacidad (PCD).





En taekwondo también hubo lugar para celebrar. En las instalaciones del Club River Plate, Amelie Pérez se quedó con la medalla de plata en la categoría correspondiente a los 13 años, sumando una nueva presea para la delegación madariaguense.





La danza folklórica aportó otras tres medallas. En Santa Clara del Mar, Cipriano Méndez Luján y Pilar García lograron la plata en Danza Sub 18, mientras que Genaro Tisera consiguió el mismo reconocimiento en Malambo Sub 15. Más tarde se confirmó el bronce para Malena Chavero y Gabino González, en Danza Sub 15.





Goleada para recuperarse en fútbol





La jornada también dejó resultados importantes en las competencias deportivas. El equipo de Fútbol Sub 14 Escolar tuvo una sólida actuación en la cancha de River Plate y venció por 4 a 0 a La Matanza.





Juan Martín González fue la gran figura del encuentro al marcar tres goles, mientras que Tomás Rosati completó el resultado. El triunfo les permitió a los chicos recuperarse después de la derrota sufrida el día anterior ante Arenales, también por 4 a 0.





En Tenis de Mesa Sub 18, por su parte, Nazareno Ríos consiguió una valiosa victoria por 3 a 2 frente a Ian Zucco, representante de Tres Arroyos, en un partido que se resolvió con un marcador ajustado.

Buenas actuaciones de los Adultos Mayores





Los representantes de Adultos Mayores también continúan sumando resultados en Mar del Plata. Darío Soraire consiguió su tercera victoria en Damas, con un registro de un solo partido perdido hasta el momento.

En Burako, Miguel Ángel García, conocido como Piro Bacca, se mantiene entre los cuatro mejores de la competencia, mientras que Lucía Lanfranqui viene mostrando un gran desempeño en Sapo.





Con cinco nuevas medallas y triunfos en distintas disciplinas, General Madariaga cerró un miércoles muy positivo en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses. La delegación continúa así su participación en una de las principales competencias deportivas y culturales de la provincia, con representantes que siguen llevando al distrito a los primeros puestos.