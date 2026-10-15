MADARIAGA: Robaron herramientas y elementos de un campo de Cuartel IV

MADARIAGA

imagen recreada con ia

El establecimiento rural denominado “Santa Teresa”, ubicado en el Cuartel IV de General Madariaga, fue blanco de un robo durante la noche y la madrugada del 15 de octubre.





Según la denuncia, autores ignorados violentaron el candado de un galpón para ingresar y sustraer distintos elementos.





Entre los objetos robados se encuentran herramientas varias, binoculares, caravanas de diferentes colores y un recado completo.





El propietario del establecimiento radicó la denuncia y la investigación quedó caratulada como robo.