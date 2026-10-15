MADARIAGA: Robaron herramientas y elementos de un campo de Cuartel IV

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El establecimiento rural denominado “Santa Teresa”, ubicado en el Cuartel IV de General Madariaga, fue blanco de un robo durante la noche y la madrugada del 15 de octubre.
Según la denuncia, autores ignorados violentaron el candado de un galpón para ingresar y sustraer distintos elementos.
Entre los objetos robados se encuentran herramientas varias, binoculares, caravanas de diferentes colores y un recado completo.
El propietario del establecimiento radicó la denuncia y la investigación quedó caratulada como robo.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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