MADARIAGA: Recuperaron una puerta que fue sacada de una vivienda abandonada

MADARIAGA

Un procedimiento policial permitió recuperar una puerta que habría sido retirada de una vivienda abandonada de General Madariaga. El elemento fue entregado voluntariamente por el responsable de una casa de compra y venta, quien manifestó haberlo adquirido de dos hombres.





Según consta en el acta policial, el hecho se conoció el 14 de octubre, cuando personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal recorría la zona de Uruguay, Alberti y Saavedra, tras un aviso del Centro Operativo de Monitoreo (BASE COM) sobre personas que estarían retirando objetos de una propiedad.





Al llegar, los efectivos encontraron una vivienda de dos plantas en aparente estado de abandono, con sus aberturas tapiadas con maderas. En la parte trasera observaron una abertura dañada y maderas dispersas, aunque no pudieron establecer en ese momento qué elementos faltaban. Tampoco encontraron personas en el lugar.





Más tarde, el sistema de monitoreo de la ciudad informó a la policía que dos hombres habrían retirado una puerta de la vivienda y la habrían trasladado a pie, cargándola sobre sus hombros, hasta una casa de compra y venta llamada El Tauro, ubicada en la zona de Avellaneda y Arias.





En el comercio, un hombre de 63 años que dijo trabajar allí manifestó que dos sujetos, a quienes aseguró no conocer, se presentaron cerca de las 11.30 y le vendieron la puerta. Al ser informado sobre la procedencia del elemento, hizo entrega voluntaria de la puerta y de una bacha de cocina, que también dijo haber comprado a los mismos hombres el día anterior.





La investigación deberá establecer las circunstancias en las que fueron retirados los elementos de la vivienda e identificar a quienes habrían participado en la operación.