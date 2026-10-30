MADARIAGA: El jinete Luis Prátula se accidentó en el Talar y se encuentra internado en terapia intensiva

MADARIAGA





El bicampeón nacional sufrió un fuerte golpe mientras realizaba una monta en la categoría grupa. Presenta una fractura de pelvis con sangrado y se encuentra internado en el Hospital Municipal de General Madariaga. Su traslado a un centro de mayor complejidad ya fue autorizado por la mutual.





El reconocido jinete y bicampeón nacional Luis Prátula permanece internado en la unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal de General Madariaga, luego de sufrir un grave accidente durante la jornada del jueves 29 de octubre.





Según el comunicado difundido por su entorno, el episodio ocurrió mientras realizaba una monta en la categoría grupa, cuando recibió un fuerte golpe que obligó a su inmediata atención médica.





En cuanto a su estado de salud, se informó que Prátula se encuentra estable y presenta una fractura de pelvis, con sangrado producto de la misma lesión. Los profesionales descartaron una rotura de bazo y, además, permanece con un drenaje como consecuencia del traumatismo.





Por otra parte, ya fue autorizado por su mutual el traslado a un establecimiento de mayor complejidad. Sin embargo, todavía resta definir el centro médico que lo recibirá para concretar la derivación y continuar con el seguimiento de su evolución.





La noticia generó una fuerte preocupación en el ambiente campero y de la jineteada, donde la familia Prátula es muy querida y reconocida. Desde su entorno solicitaron acompañar a Luis con oraciones y mensajes de apoyo, y pidieron que la información sobre su estado de salud sea difundida únicamente a partir de los partes que dé a conocer la familia, para evitar confusiones.





Mientras se aguarda su traslado y evolución, familiares, amigos y referentes del ambiente se unen en una cadena de oración por su recuperación.